[Sport & Salute] Ciclismo: quanto dovresti pedalare ogni settimana per rimanere in forma?

Il ciclismo non è solo un’attività per il tempo libero ma è un’ottima forma di esercizio aerobico. Sia che tu voglia rimanere sano, perdere peso o tonificare i muscoli, il ciclismo è l’opzione perfetta.

Andare in bicicletta aumenta anche il tuo umore e ti alimenta con energia. Naturalmente, quando si va anche per mettersi in forma, ed è quindi necessario essere coerenti e coprire una buona quantità di distanza. Ma quanto dovrebbe essere un ciclo ogni settimana per mantenersi in forma?

Per prima cosa, fissa il tuo obiettivo.

Questo ti aiuterà a rimanere concentrato ed energico.

Stabilisci obiettivi piccoli e realistici.

Se il tuo obiettivo è solo quello di rimanere in forma, non devi pedalare molto ogni giorno.

La regola di base è pedalare per brevi distanze, ma regolarmente.

Gli esperti suggeriscono che frequenti sessioni di allenamento brevi sono più efficaci delle sessioni lunghe non frequenti.

Gli adulti tra 18 e 64 anni dovrebbero svolgere un’attività fisica di intensità moderata per due anni e mezzo ogni settimana per mantenersi in forma. Ma se stai pedalando, devi farlo per almeno 30 a 45 minuti ogni giorno.

Tre sessioni di allenamento in bicicletta tra cui scegliere:

se il tuo obiettivo è quello di rimanere in forma, copri tutte e tre le corse ogni settimana.

Giro lungo per 60 minuti e oltre?

Fai un giro lungo per 60 minuti a un ritmo che serve per contribuire a migliorare la tua resistenza.

Pedala lentamente, in modo che la tua respirazione sia profonda, ritmica e regolare.

Per questa sessione, attenersi sempre al terreno pianeggiante.

Concentrati sulla guida e fai una pausa tra qualche minuto per bere acqua e mangiare qualcosa.

Questo giro allenerà il tuo corpo a bruciare carburante in modo efficiente e ti aiuterà a mantenere una buona postura.

Guidare su terreni collinari può essere difficile, quindi vai piano.

Pedala ad un ritmo normale per dieci minuti (per il riscaldamento) e poi guida ad un ritmo veloce per cinque minuti. Durante l’esecuzione di questa sessione, dovresti respirare profondamente e poter dire solo una o due parole.

Il tempo di recupero dovrebbe durare un minuto e quindi ripetere lo stesso. Prova a guidare la bici a un ritmo veloce per almeno 20 minuti. Tali corse aiuteranno a migliorare la tua efficienza muscolare.

Pedalare ad alta velocità può aiutarti a bruciare più calorie ed è anche un bene per il tuo cuore.

Durante questa sessione devi pedalare forte, ma per un breve intervallo di tempo.

Inizia con una sessione di riscaldamento di dieci minuti e poi guida la bici a un ritmo rapido per cinque minuti, seguito da un tempo di recupero di 30 secondi.

Pedala facilmente per cinque minuti e poi ripeti.

