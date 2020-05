Spiuk presenta gli occhiali Ventix-K 2020

Tempo di lettura: 1 minuto

Il Ventix-K conserva il DNA di uno dei nostri modelli di maggior successo. Prova il loro comfort, leggerezza e stabilità. Vedrai perché sono così popolari tra i ciclisti. Aggiornando gli occhiali Ventix-K volevamo rimanere fedeli al loro acclamato predecessore. Ecco perché abbiamo mantenuto gli archi sovraestesi nella riprogettazione. Sono completamente avvolgenti e ti proteggono da molti altri punti. Questo è anche il motivo per cui è quasi impossibile per Ventix-K non adattarsi perfettamente a te. Abbraccia le nostre lenti fotocromatiche Lumiris®. Si adattano all’intensità della luce in qualsiasi momento. Dimentica la preoccupazione di doverli sempre cambiare.

CARATTERISTICHE

Occhiali da ciclismo avvolgenti

Le loro lenti sensibili alla luce li rendono ideali per condizioni meteorologiche variabili

Telaio a doppia iniezione con gomma antiscivolo Grilamid® e RUBBER XT

Lente fotocromatica Lumiris®. UV 400 nm Protezione UV al 100%

Custodia rigida protettiva e borsa speciale in microfibra

TECNOLOGIE

Gli occhiali Lumiris® sono fotocromatici, il che significa che si scuriscono in funzione dei livelli di luce esterna naturale. Questi occhiali schiariscono o scuriscono rapidamente a seconda dell’intensità della luce a cui sono esposti. Proteggono gli occhi dai raggi UVA e UVB, anche quando il sole è debole, e dai riflessi, offrendo un eccezionale comfort visivo.

Spiuk® Rubber XT è un materiale ipoallergenico, molto resistente e con una presa eccellente. Utilizzato strategicamente sui punti di supporto impedisce agli occhiali di scivolare, anche quando si suda.

Grilamid® TR90 è un materiale leggero, molto flessibile e resistente. Il suo utilizzo nelle montature degli occhiali garantisce sia una vestibilità comoda che un cambio dell’obiettivo facile e affidabile.

Questo prodotto ha ottenuto la certificazione CE, soddisfacendo i criteri tecnici e di qualità stabiliti nella relativa approvazione.

———

Ciclismo in tutte le sue forme, dall’amatoriale all’agonistico.

