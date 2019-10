Spazio, Un buco nero al centro della Via Lattea

Tempo di lettura: 1 minuto

Nel maggio 2019, un team di astronomi stava usando il telescopio Keck da 10 metri per monitorare Sgr A * nel vicino infrarosso, appena fuori da ciò che i nostri occhi possono vedere (a lunghezze d’onda di 1,64 e 2,12 micron, dove la luce più rossa che i nostri occhi possono vedere è circa 0,75 micron). Ciò che hanno visto nei loro dati è stato sorprendente: un bagliore molto grande stava erompendo dal buco nero.

Questo bagliore era ben oltre 2.000 volte più luminoso del Sole.

È noto che Sgr A * fluttua un po ‘, quindi gli astronomi hanno osservato queste osservazioni statisticamente per confrontarle con le osservazioni precedenti e hanno scoperto che le probabilità di questo flare che si verificano proprio mentre una fluttuazione casuale sono estremamente basse, come 1 su 2.000.

Quindi sembra che sia accaduto qualcosa di insolito nel buco nero, qualcosa di diverso, per far sì che divampasse così intensamente.

Sgr A * non è solo lì al centro della nostra galassia. Per prima cosa, ci sono alcune stelle in orbita attorno al mostro della nostra Via Lattea. Molti impiegano decenni per orbitarlo una volta, ma uno, chiamato S2 , si avvicina a qualsiasi altra stella nota (è la stella immediatamente sopra Sgr A * nel video).

Ogni 16 anni, la sua orbita ellittica la lascia cadere a soli 20 miliardi di chilometri dalla SMBH.

In termini umani questa è una lunga strada – circa quattro volte la distanza di Nettuno dal Sole – ma la gravità di Sgr A * è così ridicolmente forte che accelera quella stella fino a un enorme 7,650 chilometri al secondo più vicino. Questo è il 2% della velocità della luce!

