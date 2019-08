Spazio, Satellite alimentato al plasma

Il nuovo propulsore, costruito dagli ingegneri del Princeton Plasma Physics Laboratory, potrebbe aprire un intero nuovo regno della ricerca scientifica, secondo un comunicato stampa di Princeton . Questo perché il propulsore potrebbe finalmente dare ai piccoli satelliti chiamati CubeSats la possibilità di spostarsi tra i limiti superiore e inferiore dell’orbita – un salto spettacolare verso un’infrastruttura orbitale completa.

I propulsori sui nuovi satelliti consentono un impulso molto efficiente rispetto ai sistemi esistenti, il che significa che possono fare molto di più con la piccola quantità di carburante al plasma che può inserirsi in essi.

Con i propulsori esistenti alimentati a gas convenzionale o carburante per missili, CubeSat non può navigare in modo efficiente a diverse altitudini dopo il lancio. I propulsori a plasma, secondo gli ingegneri di Princeton che l’hanno costruito, potrebbero cambiarlo.

Ad esempio, il comunicato stampa descrive in dettaglio come un satellite potrebbe usare l’elica al plasma per scendere in un’orbita più bassa, da cui potrebbe monitorare tempeste e altre condizioni meteorologiche sulla terra. Al termine, sarebbe in grado di risalire su un’orbita più alta.

“In sostanza, saremo in grado di utilizzare questi propulsori in miniatura per molte missioni”, ha detto il fisico di Princeton Yevgeny Raitses.

Fonte

Princeton Plasma Physics Laboratory

