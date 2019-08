Spazio, In progettazione veicolo Dream Chaser della SNC

Tempo di lettura: 3 minuti

La società spaziale privata Sierra Nevada Corporation ha annunciato oggi che il suo mini-spaceplane, il Dream Chaser, andrà in orbita con il futuro razzo Vulcan Centaur della United Launch Alliance. Il Dream Chaser deve ancora vedere lo spazio, ma una volta operativo, aiuterà a trasportare gli esperimenti di carico e scienza agli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale tra il 2021 e il 2024.

La Sierra Nevada Corporation (SNC) è una delle tre società incaricate dalla NASA di lanciare periodicamente alla ISS per assicurarsi che la stazione sia completamente rifornita di forniture.

Le missioni cargo sono tutte parte del programma di servizi di rifornimento commerciale della NASA, una delle poche iniziative dell’agenzia spaziale che ha lo scopo di scaricare il trasporto spaziale nell’industria aerospaziale privata.

Le altre due società in programma, SpaceX e Northrop Grumman, hanno già lanciato merci alla stazione dal 2012, grazie a una serie iniziale di contratti. Ma la NASA ha assegnato un secondo round di contratti nel 2016 , aggiungendo SNC al pool di fornitori.

In sviluppo dal 2004, Dream Chaser assomiglia molto a uno Space Shuttle in miniatura. Il piano è di far volare l’astronave in orbita verticalmente sopra un razzo e poi incontrarsi con la ISS. Gli astronauti a bordo della stazione useranno quindi il braccio robotico per afferrare l’aereo spaziale e posizionarlo su una porta di attracco disponibile. Una volta che tutto il carico che trasporta è stato scaricato e la missione è completa, il Dream Chaser si separerà dall’ISS e quindi rientrerà nell’atmosfera terrestre. A differenza di altre capsule spaziali che usano i paracadute per atterrare, il Dream Chaser atterrerà come un aeroplano, scivolando in orizzontale su una pista.

“Offre veramente una capacità davvero unica, diversa da qualsiasi altra cosa disponibile oggi nel mondo e nel prossimo futuro”, ha dichiarato il CEO della SNC Fatih Ozmen durante una conferenza stampa che ha annunciato la selezione di Vulcan.

Inizialmente, la società prevedeva di lanciare Dream Chaser sull’Atlante V dell’ULA per trasportare gli astronauti da e verso la ISS per la NASA, e il team ha persino ricevuto finanziamenti iniziali per lo sviluppo dall’agenzia spaziale per lavorare su un veicolo con equipaggio. Ma alla fine la NASA ha assegnato contratti a SpaceX e Boeing per inviare umani alla stazione spaziale.

Quindi la SNC decise di rielaborare il Dream Chaser per trasportare solo merci, e la società ora ha il compito di lanciare un totale di 12.000 libbre di merci su un minimo di sei missioni di rifornimento per la NASA.

La compagnia sostiene che in futuro ci sarà ancora la possibilità di far volare persone su Dream Chaser.

In effetti, la SNC sostiene che il carico Dream Chaser potrebbe trasportare persone se assolutamente necessario poiché ha alcuni sistemi di supporto vitale e di controllo della temperatura.

“In realtà, in caso di emergenza, anche oggi, potresti abbattere le persone Se dovessi”, ha dichiarato John Curry, direttore del programma delle missioni cargo di Dream Chaser, durante la conferenza stampa. “Non sto dicendo che la NASA ci abbia chiesto di farlo. Sto solo dicendo che la capacità è lì. Quindi il ponte verso un veicolo con equipaggio non è poi così lontano. ”

SNC ha altri piani per Dream Chaser, incluso il lancio di payload internazionali nello spazio per le Nazioni Unite già nel 2021. Ma c’è ancora molto lavoro da fare prima che Dream Chaser spari verso l’alto su un missile vulcaniano. Per prima cosa, il Vulcaniano deve iniziare a volare per primo.

ULA ha già iniziato a piegare il metallo per il razzo, che è derivato dal razzo Atlas V già operativo dell’azienda. Ma il primo volo non dovrebbe aver luogo fino al 2021. Il Dream Chaser volerà sul secondo volo del Vulcan.

“Sono stato un fan, un sostenitore e una cheerleader di questo fantastico veicolo dal primo momento in cui l’ho visto”, ha dichiarato il CEO di ULA Tory Bruno durante la conferenza stampa di oggi. “E così poter fare il debutto commerciale di Vulcan con questo blocco di missioni sotto un Dream Chaser è davvero eccitante.”

Nel frattempo, la SNC ha effettuato test sul Dream Chaser ed ha effettuato il secondo volo libero del veicolo nel 2017 , dimostrando che l’ aereo spaziale può atterrare con successo da un’altitudine altissima.

Il volo ha avuto molto più successo del primo test del 2013, quando il carrello di atterraggio del veicolo si è guastato e ha fatto scivolare l’aereo spaziale sulla pista al momento del touchdown.

Altri test sono previsti per gli anni a venire mentre la SNC si prepara per il primo lancio di Dream Chaser.

