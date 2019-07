SPAZIO, AIR FORCE LANCIA GRANDE STRUTTURA UNREWED

L’aviazione americana ha appena confermato che all’inizio di questo mese ha schierato con successo un satellite sperimentale delle dimensioni di un campo di calcio. Il satellite, chiamato DSX, è stato il più grande passeggero in un lancio SpaceX di giugno che ha portato in orbita due dozzine di satelliti. È anche il più grande oggetto non umano creato dall’uomo che sia mai stato mandato in orbita, secondo SpaceNews.

L’Air Force intende utilizzare il satellite DSX per capire in che modo le radiazioni cosmiche potrebbero influenzare le future astronavi, riferisce SpaceNews , in una missione di un anno che potrebbe aiutare gli ingegneri a costruire navi più resistenti.

Il colonnello Eric Felt, direttore della direzione dei veicoli spaziali, ha dichiarato che il satellite sta conducendo nuove ricerche per “comprendere meglio le cinture di radiazione di Van Allen e il loro effetto sui componenti dei veicoli spaziali”. In un comunicato stampa, Felt ha dichiarato che DSX condurrà in orbita esperimenti per almeno un anno.

Il 12 luglio, la coppia più lunga dei bracci dell’antenna di 80 metri (circa 262 piedi) è stata schierata con successo come la più grande struttura senza equipaggio mai nello spazio, ha dichiarato Jeffrey Christmas, responsabile del programma DSX. Ha spiegato che l’antenna lunga consente a DSX di trasmettere le onde radio VLF che verranno utilizzate negli esperimenti.

