Spain, Cap Rocat

Un gioiello storico in riva al mare, a pochi minuti dal centro di Palma. Una splendida ristrutturazione di un’imponente fortezza del XIX secolo ha portato ad un affascinante e singolare hotel per soli adulti con vista sulla baia di Palma. Situato in 88 acri e si estende lungo la costa per due chilometri, Cap Rocat Mallorca è uno spettacolare hotel che offre una serie di splendide camere e suite, una selezione di ristoranti magici, una spiaggia privata di scogliere e accesso diretto al mare, al molo e al sale piscina.

Sia l’architettura che l’ambientazione di Cap Rocat sono sensazionali. Meravigliosamente isolato con un ponte levatoio, bunker e suite in antichi contrafforti, l’atmosfera è allo stesso tempo storica e romantica. Decorate con una sapiente miscela di arredi contemporanei e classici, le suite dispongono di un patio privato con splendide viste sul mare.

Sveglia al suono del mare e gustare la colazione sulla terrazza. Gioca a tennis o fai un giro in bicicletta ed esplora la regione costiera. Trascorri il tuo tempo qui godendo gli sport acquatici, la pesca, le immersioni, la vela e l’equitazione. Di sera, cenate al ristorante Fortezza di Cap Rocat o all’aria aperta a Cala de la Reina sul lungomare.

Il lussuoso Cap Rocat è ex fortezza militare del XIX secolo, è stato trasformato in modo fantasioso in un eccezionale hotel boutique con due piscine e ristoranti e un sontuoso centro benessere. Vicino alla costa frastagliata e ai boschi, è un’oasi di pace senza pari, che offre una completa privacy.

Oltre alla grande piscina a sfioro fiancheggiata da comodi lettini con biblioteca in loco per gli ospiti, vi è una palestra aperta 24 ore al giorno, cinema privato, bar, negozio e un centro benessere ospitato in un antico deposito di calcare.

Yoga, lezioni di pilates e sessioni di allenamento personale sono offerti insieme a una serie di massaggi e trattamenti ayurvedici. L’indulgente esperienza Hammam Ritual, che coinvolge vapore caldo, pulizia profonda e massaggio con sapone aromatico, è un must.

Il centro benessere comprende anche una piscina di acqua di mare lunga e magra con un magnifico lucernario. L’hotel ha creato una propria spiaggia di sabbia con accesso diretto al mare. Sono disponibili biciclette e attrezzatura da snorkeling gratuite e innumerevoli possibilità di escursioni locali via terra e via mare.

Ci sono 26 suite splendidamente arredate e due camere – la maggior parte delle ex installazioni militari – situate negli ampi terreni.

Ognuno ha un letto da giorno baldacchino sognante e terrazze private che offrono una vista spettacolare sul mare e foreste adiacenti.

Sei suite – Sentinelle e Suite del Mar – includono piscine private.

Le camere suggestive includono comodi divani e poltrone in tonalità neutre compensate da soffitti a volta, tessuti morbidi, immagini monocromatiche storiche di mare e pavimenti in pietra. In alcune suite sono presenti letti a baldacchino.

Oltre alla televisione, sistema musicale, macchina per il caffè e minibar, accappatoi in cotone e pantofole sono forniti con tappetino da palestra e cappello di paglia e cesto per la spiaggia.

I bagni offrono doppi lavandini, vasche indipendenti con rilassante selezione di sale, docce con getto a pioggia e servizi contenuti in graziosi barattoli di vetro. Candele profumate, fragranza della stanza e fiori, sono un bel tocco.

A causa della posizione in cima alla scogliera dell’hotel, possono soggiornare solo quelli di età superiore ai 15 anni.

A Cap Rocat niente è di troppo disturbo dato che il cliente è il re.

