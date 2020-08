Soros incanala un altro quarto di miliardo di dollari

Tempo di lettura: 1 minuto

Il miliardario ungherese di sinistra George Soros ha annunciato di aver donato altri 220 milioni di dollari al “movimento Black Lives Matter”, con gran parte del denaro destinato agli sforzi per controllare i sistemi di voto 2020.

Il gruppo di Soros incolpò la fondazione americana per l’ingiustizia razziale e giurò di fermarla.

Mentre 150 milioni di dollari di fondi fanno parte di un piano quinquennale, Open Society Foundations afferma che 70 milioni di dollari verranno immediatamente spesi in piani per “sforzi in atto per combattere la soppressione e la disinformazione degli elettori e garantire elezioni sicure nel bel mezzo della pandemia “.

Ciò probabilmente si riferisce ai programmi di votazione per posta e al rovesciamento delle leggi sulla sicurezza delle votazioni.

“Questo è il momento di un’azione urgente e audace per affrontare l’ingiustizia razziale in America”, ha dichiarato Alex Soros, figlio di George Soros e vicepresidente delle “Open Society Foundations” della famiglia Soros.

“Questi investimenti permetteranno ai leader comprovati della comunità nera di reimmaginare la polizia, porre fine all’incarcerazione di massa ed eliminare le barriere alle opportunità che sono state la fonte della disuguaglianza per troppo tempo”, ha detto Alex Soros.