Solstizio d’estate 2020

Tempo di lettura: 1 minuto

Il Solstizio d’estate fa la sua comparsa in tutto il mondo per segnalare che il Polo Nord ha raggiunto la sua massima inclinazione verso il sole, e quindi segna il picco delle estati nell’emisfero settentrionale.

Tuttavia, quest’anno, in molte parti del mondo, il Solstizio d’estate sarà osservato il 20 giugno stesso – Greenwich Mean Time, dalle 21:43 in poi, che si tradurrà in 3:13 (21 giugno, ora solare indiana).

Il solstizio d’estate si tradurrà nelle ore più lunghe di luce solare nell’emisfero settentrionale e nelle ore più brevi di luce solare nell’emisfero meridionale, e segna così l’inizio delle estati nell’emisfero settentrionale e quello degli inverni nell’emisfero australe.

Anna Ramirez / Loretta Mendoza – ‘Stile di Vita’ in ‘Un modo di vivere’ – Mail, redazione@reporterspress.it