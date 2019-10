Soho House apre il secondo avamposto di Los Angeles nel magazzino di Downtown

Tempo di lettura: 1 minuto

La Soho House ha trasformato un ex magazzino nel centro di Los Angeles in un nuovo spazio per i suoi membri, con piscina sul tetto, camere d’albergo e giardino.

Chiamato Soho Warehouse , il club dei nuovi membri occupa un edificio industriale che risale al 1916 che è stato rinnovato e progettato in-house da Soho House & Co . Situato nel quartiere industriale della città, in centro, segna il più grande avamposto nordamericano per il club membro internazionale.

Lo spazio di 7.432 metri quadrati (80.000 piedi quadrati) si estende su sette piani di sale, sale da pranzo e spazi per riunioni ed è completo di 48 camere da letto, una palestra, un caffè nel cortile, un patio sul tetto e una piscina all’aperto con vista sulla città.

L’arredamento di Soho Warehouse prende spunto da due stili diversi che sono importanti nella storia dell’edificio: accenti art deco che rimandano alla sua costruzione dei primi del 1900 e pezzi che sono evocativi degli anni ’70 quando funzionava come uno spazio di registrazione.

La Soho House è stata fondata a Londra nel 1995 da Nick Jones come club di membri privati ​​per persone nell’industria creativa e dei media ed è cresciuta fino a diventare club di tutto il mondo, incluse sedi a Brooklyn , Amsterdam e Mumbai .

