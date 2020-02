Società biotecnologica afferma avere vaccino contro coronavirus

Tempo di lettura: 3 minuti

La ditta statunitense di biotecnologia Moderna di Londra ha inviato un vaccino sperimentale al coronavirus ai ricercatori del governo degli Stati Uniti, sei settimane dopo aver iniziato a lavorare sull’immunizzazione.

Moderna ( MRNA ) ha dichiarato che il primo lotto del suo nuovo vaccino contro il coronavirus, chiamato mRNA-1273, è stato inviato al National Institute of Allergy and Malattie infettive (NIAID).

Moderna ha affermato che le prime fiale del vaccino sperimentale verranno utilizzate in uno studio di fase 1 pianificato negli Stati Uniti, che in genere prevede il test di un vaccino su un piccolo numero di esseri umani sani.

Il direttore della NIAID Anthony Fauci ha affermato che una sperimentazione clinica potrebbe iniziare entro la fine di aprile 2020, il “primo passo” per rendere potenzialmente disponibile un vaccino per l’uso.

Il Wall Street Journal, che per primo ha riferito dello sviluppo, ha affermato che due dosi del vaccino sarebbero state testate sui volontari per vedere se produce una risposta immunitaria che protegge dal virus. Fauci disse alla CNN che 45 persone avrebbero partecipato al processo.

Anche se la sperimentazione clinica ha esito positivo, sarebbero necessari ulteriori test e approvazioni normative prima che il vaccino potesse essere distribuito ampiamente.

I funzionari sanitari e le aziende farmaceutiche di tutto il mondo stanno lavorando a rotta di collo per identificare i trattamenti o un vaccino per aiutare a combattere il coronavirus, che ha infettato più di 80.000 persone in tutto il mondo.

Fauci aveva precedentemente dichiarato alla CNN che i ricercatori potevano accelerare il processo di approvazione di un vaccino a seguito di un riuscito studio di Fase 1 nel tentativo di arrestare la diffusione del virus.

Ma anche quando si procede a una “velocità di emergenza”, un vaccino non sarebbe disponibile per l’uso per almeno un anno o 18 mesi, ha detto martedì.

Moderna non è l’unica azienda farmaceutica che spera di trovare un’immunizzazione per il virus.

I giganti farmaceutici Johnson & Johnson ( JNJ ) e GlaxoSmithKline ( GLAXF ) stanno lavorando ai vaccini, così come gli scienziati del governo, inclusi alcuni al NIAID.

L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che uno dei suoi farmaci, remdesivir, sta mostrando segni di aiuto nel trattamento del coronavirus.

Moderna non ha ancora prodotto un vaccino collaudato con la sua piattaforma tecnologica mRNA, che mira a produrre farmaci che dirigono le cellule del corpo per produrre proteine ​​per prevenire o combattere le malattie. Usa l’acido ribonucleico messaggero, una molecola vitale per il corretto funzionamento delle cellule del corpo.

La tecnologia ha ottenuto risultati positivi dai test di Fase 1 su sei diversi vaccini, uno dei quali è attualmente in fase di sperimentazione di Fase 2 , secondo un portavoce dell’azienda.

L’ approccio mRNA può produrre vaccini più velocemente e con meno soldi rispetto ai metodi tradizionali, secondo la politica sanitaria britannica think tank PHG Foundation.

