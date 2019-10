Social Net e narcisismo collettivo

Tempo di lettura: 2 minuti

Il narcisismo collettivo nei social net si è trasformato in un virus. Possiamo definirlo in questo modo perché provoca danni, si diffonde e si espande facilmente. Sebbene non sembri, la ricerca dell’esaltazione del proprio gruppo, a scapito degli altri, è una dinamica che è avvenuta in tutti i tempi; varia di intensità e raggiunge le massime in certi momenti storici, come nella Germania al tempo della guerra.

Possiamo parlare di nazioni, ma anche di squadre sportive o professioni.

Si manifesta molto chiaramente in specifici sport.

Il narcisismo collettivo rende impossibile per alcuni fan accettare con calma la propria squadra perdendo contro la squadra avversaria; li porta anche a fare grandi dimostrazioni di potere, con canzoni, rumori fastidiosi o atteggiamenti che cercano intimidazioni.

“Narcisismo. Non posso credere che tu non abbia uno specchio a figura intera. ” – David Levithan –

Lo stesso vale per i paesi e il sentimento nazionalista. Ci sono quelli che si infastidiscono perché a qualcuno non piace il loro paese. Non tollerano alcuna critica contro il loro paese e desiderano fortemente che la loro patria sia ammirata da tutti e messa in evidenza in tutte le circostanze.

Ovviamente tutti vogliamo provare orgoglio da dove siamo venuti o dal gruppo al quale apparteniamo. Tuttavia, quando questo assume altre dimensioni, non è più una sensazione salutare.

Prima o poi questa sensazione si trasformerà in intolleranza e violenza. Dall’orgoglio di gruppo al narcisismo collettivo.

Coloro che soffrono del narcisismo collettivo non vogliono sentirsi orgogliosi del proprio gruppo, ma si dimostrano superiori agli altri.

Nel profondo, l’insicurezza abita e, quindi, cerca di riaffermare ciò che pensano gli altri.

In ogni sentimento, atteggiamento o comportamento umano dove c’è esagerazione, la più probabile è che ci sia anche un sintomo nevrotico.

Il narcisismo non è un’eccezione.

E non solo questo: vogliono anche la sconfitta degli altri, nelle situazioni più diverse.

Uno studio condotto dall’Università di Varsavia in Polonia ha indicato che i gruppi affetti da narcisismo collettivo di solito sono composti da individui che hanno forti sentimenti di inadeguatezza personale.

Il gruppo è un tentativo di compensare questa percezione del vuoto.

Essere guidato da qualcuno che non mostra vulnerabilità o comunque è estremamente forte, dà sicurezza ai suoi seguaci.

Questi leader di solito sfruttano tutti questi sintomi e quindi esaltano con veemenza la presunta superiorità che esiste nell’appartenenza a un gruppo.

Questo argomento è stato studiato dall’Università di Londra e ha concluso che

questo tipo di leader tende a costruire teorie cospirative contro di loro.

Un nemico comune può essere quel pezzo che aiuterà a consolidare la loro uniformità e unità all’interno di questi collettivi. Il narcisismo stesso li fa fantasticare di essere osservati, invidiati e potenzialmente attaccati dagli altri.

L’aggressività e la vendetta cominciano ad acquisire un altro significato in questo tipo di gruppo. Commettere atti violenti contro coloro che non appartengono al collettivo può essere visto in modo positivo.

Questo può accadere specialmente se l’aggressione è diretta contro un possibile nemico, cospiratore o alleato di questi.

Lo stesso vale per la vendetta, che non è più vista come una passione irrazionale o malvagia, ma come un diritto legittimo, sostenuto dall’apparente bisogno di difendersi.

A differenza di loro, i gruppi che hanno un sano senso di orgoglio collettivo generano effetti costruttivi.

In questo caso, c’è maggiore coesione e fiducia reciproca. Un’unione che, per essere consolidata, non deve diminuire gli altri o travalicare chi è diverso. Mentre il ragionevole orgoglio è il fondamento della democrazia, il narcisismo collettivo è la base di metodi impositivi e di controllo.

