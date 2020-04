Social Media, Uganda impone tasse per utilizzo

Tempo di lettura: 2 minuti

Il parlamento dell’Uganda ha imposto una tassa sull’uso dei social media nel tentativo di aumentare le entrate, ma gli oppositori della legge affermano che mira a soffocare le critiche al presidente Yoweri Museveni, che è al potere dal 1986.

Agli utenti verranno addebitati 200 scellini ($ 0,0531) al giorno per servizi come Facebook, Twitter e WhatsApp. Ciò equivale a circa $ 19 all’anno in un paese in cui il prodotto interno lordo pro capite era di circa $ 615 nel 2016, secondo i dati della Banca mondiale.

L’imposta è stata approvata mercoledì nell’ambito di una revisione di una legge sulle accise che entrerà in vigore il prossimo esercizio finanziario, che inizia a luglio, ha detto a Reuters il portavoce del parlamento Chris Obore.

Un ministro delle finanze junior aveva precedentemente detto ai giornalisti che l’imposta sarebbe stata riscossa quotidianamente dagli operatori di telefonia mobile su ciascuna carta SIM utilizzata per accedere a una qualsiasi delle piattaforme di social media target.

Non vi è stato alcun commento immediato da parte degli operatori di telefonia cellulare o delle società di social media, ma i sostenitori dei diritti hanno denunciato la mossa.

Espressione soffocante

“Esso [imposta] è un nuovo strumento per soffocare la libera espressione e l’organizzazione dei cittadini che è andato oltre il controllo dello stato”, ha affermato Nicholas Opiyo, un avvocato di Kampala che dirige anche un’organizzazione locale per i diritti.

“Ha lo scopo di ridurre il ruolo sempre crescente centrale dei social media nell’organizzazione politica”, ha detto.

Un portavoce del governo non ha restituito una chiamata in cerca di commenti, ma le autorità hanno precedentemente negato tali accuse.

Circa il 40 percento dei 40 milioni di persone dell’Uganda utilizza Internet, secondo i dati dell’organismo di regolamentazione dell’Uganda Communications Commission. Facebook e WhatsApp sono ampiamente utilizzati in Uganda e in molti altri paesi africani.

Il gruppo di difesa digitale della World Wide Web Foundation afferma che i costi dei dati in Africa sono tra i più alti al mondo, un dato di fatto per la lenta penetrazione di Internet e un uso limitato anche per quelli connessi.

“I dati in questo momento sono essenziali in quasi tutte le attività quotidiane dei lavoratori, un governo responsabile dovrebbe abbassare il suo prezzo e non il contrario”, ha affermato Diana Taremwa, un’opera di beneficenza nella capitale Kampala.

Fonte : TRT world .com

Reporter Africa – Mail, redazione@reporterspress.it