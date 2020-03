Siria, siti petroliferi: droni lanciano bombe su truppe americane

Tempo di lettura: 1 minuto

Le forze statunitensi a guardia dei giacimenti di petrolio e gas nella Siria orientale sono state recentemente attaccate da piccoli droni che lanciano munizioni improvvisate simili a bombe a mortaio . L’esercito americano, nel suo insieme , ha sviluppato e messo in campo una gamma sempre più ampia di sistemi contro-droni in risposta.

Secondo quanto riferito, questo è il primo attacco alle truppe americane in queste particolari aree da le forze armate statunitensi hanno annunciato per la prima volta la loro nuova missione di guardia nei siti relativi al petrolio e al gas naturale nel paese nell’ottobre 2019.

Il primo a riferire su quello che ha descritto come “un attacco di più giorni a due dei giacimenti petroliferi” è stato NPR. Non è chiaro quale gruppo sia stato responsabile di questi incidenti, che per fortuna non hanno finora causato vittime, ma sono gli ultimi esempi di questa minaccia in costante crescita.

Fonte : The Insider War Zone

