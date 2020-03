Sinofobia, Siate vigili sul risveglio del razzismo di fronte a un focolaio virale

Tempo di lettura: 3 minuti

Apparentemente scatenato dall’ignoranza per l’epidemia di coronavirus COVID-19, una donna che indossa una maschera è stata presumibilmente aggredita e chiamata “malata” questo mese alla stazione della metropolitana di Grand Street nella Chinatown di New York City. Nel frattempo, dall’altra parte del mondo, un uomo seduto accanto a uno scrittore cinese-britannico nella metropolitana di Londra balzò in piedi e corse via dicendo: ” Non sono seduto vicino al coronavirus “.

In precedenza, in uno dei siti turistici più famosi di Roma, un caffè ha pubblicato un cartello che diceva “a tutte le persone provenienti dalla Cina non è consentito l’accesso in questo luogo”. Un avviso sulla vetrina di un salone di bellezza in Vietnam diceva “Mi dispiace non accettiamo clienti cinesi per il coronavirus.” E un ristorante di Hong Kong ha dichiarato sulla loro pagina Facebook che in futuro avrebbero preso ordini solo in cantonese o in inglese, e non in mandarino – un modo non troppo sottile per dire che i clienti del continente non erano i benvenuti.

Sempre più persone di origine cinese, e in un buon numero di casi, anche persone di altre origini dell’Asia orientale, hanno sperimentato questo tipo di isteria xenofoba in tutto il mondo dallo scoppio della nuova epidemia di coronavirus.

Mentre parecchi media tradizionali in Occidente hanno lanciato il panico basato sull’ignoranza e sul razzismo, tale sentimento echeggia ancora.

Un giornale francese regionale ha lanciato un avvertimento in prima pagina di ” allarme giallo “, alludendo alla secolare frase razzista “pericolo giallo”.

Nel Wall Street Journal è apparso un editoriale intitolato “La Cina è il vero malato asiatico” . (Le autorità cinesi hanno successivamente espulso tre giornalisti dal Journal , una reazione eccessiva, anche perché la redazione e la sezione opinioni sono gestite separatamente).

Purtroppo ancora oggi, l’esca a scatto di foto e video sensazionali che mostrano una cultura del cibo “strana”, presumibilmente in Cina, senza una seria verifica, inondano ancora i social media quando si verifica una crisi sanitaria come questa.

Tra questi, un video che mostra una donna cinese che morde un pipistrello cotto è diventato quasi il simbolo della causa principale dell’attuale epidemia, poiché si riteneva che la diffusione del virus fosse iniziata in un mercato ittico di Wuhan, dove si trovava anche il commercio di animali selvatici.

La vera storia dietro il video, tuttavia, è che non ha nulla a che fare con Wuhan, e non era nemmeno ambientato in Cina. La donna, conduttrice di uno spettacolo di viaggi su Internet, stava posando per la macchina fotografica mentre provava una prelibatezza locale nella nazione delle isole del Pacifico Palau nel 2016, un atto non molto diverso da quello che Anthony Bourdain ha fatto nel suo spettacolo della CNN Parts Unknown . Né dare la colpa solo alla cultura culinaria – anche permettendo che la maggior parte dei cinesi non si cimenti in piatti “insoliti” – non spiega altre emergenze di salute pubblica.

Con numerosi paesi fino ad ora segnalati di casi confermati di virus, è prevista la naturale cautela per la misteriosa malattia mortale. Tuttavia è importante sottolineare che i cinesi sono le vittime, non i colpevoli, di questa epidemia.

L’allarmante intensificazione della Sinofobia, in una certa misura, è una reazione all’ascesa di una superpotenza autoritaria, che è anche la seconda più grande economia del mondo.

Negli ultimi anni, una Cina sempre più assertiva ha sconvolto le nazioni vicine, suscitando profondo sospetto e sfiducia nella regione e tra i suoi principali rivali in Occidente. Tali sentimenti, sfortunatamente, si sono riversati su persone innocenti di origine o discendenza cinese e l’attuale epidemia di virus sembra aver aggravato il problema.

Nel frattempo, all’interno della Cina, mentre soffrono di questa crisi e della perdita economica che ha causato, i cittadini stanno facendo ogni sforzo per superare le difficoltà, con i social media cinesi che pullulano di storie tra cui donazioni di forniture mediche criticamente necessarie, sforzi per fare acquisti bloccati e la condivisione di informazioni vitali per aiutarsi a vicenda. I team di costruzione hanno lavorato 24 ore su 24 per nuovi enormi ospedali nel giro di pochi giorni e i medici sono rimasti su turni fino al punto di sfinimento.

E più sorprendentemente, negli ultimi due mesi, i medici e gli scienziati hanno respinto le strutture del Partito Comunista Cinese al potere a poppa in un contraccolpo; giornalisti e netizen di base hanno preso rischi spingendo la busta della censura, anche di fronte ai tentativi di controllo delle informazioni.

Il grande pubblico ha riscontrato una rinnovata urgenza nel tentativo di rendere le autorità responsabili, cercando trasparenza e spingendo i funzionari in azione.

I virus non discriminano, colpiscono tutti, indipendentemente dal colore, dalla nazionalità o dalla lingua.

Dalla SARS alla MERS, dall’H1N1 all’Ebola, come tutti i pazienti colpiti da malattie in ogni angolo del mondo, i cinesi meritano empatia, rispetto e aiuto dalla comunità internazionale. Scambiando il panico e l’odio per la compassione, sarà più facile raggiungere un obiettivo condiviso di sconfiggere l’agente patogeno.

“Non fare agli altri ciò che non vuoi che sia fatto a te” è una citazione spesso attribuita a Confucio, ma è un sentimento che viene ascoltato in tutto il mondo.

