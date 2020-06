Singapore, La torre residenziale di Heatherwick Studio trabocca di verde

Tempo di lettura: 1 minuto

Negli anni ’60, il primo ministro Lee Kuan Yew ha presentato la sua visione di trasformare Singapore in una “città in un giardino”. Nel corso dei decenni questo obiettivo ha portato a progetti come il Kampung Admiralty e l’ Oasia Hotel , nonché una straordinaria nuova torre residenziale di Heatherwick Studio, che presenta balconi coperti di verde.

Eden si trova nel quartiere Orchard Road di Singapore ed è stato commissionato da Swire Properties. L’edificio di 104,5 m (342 piedi) contiene 20 appartamenti di lusso – solo uno per ogni piano.

Durante il processo di progettazione, Heatherwick Studio ha tratto ispirazione dal paesaggio naturale di Singapore. L’azienda ha lavorato con i fabbricanti per produrre stampi per i pannelli di cemento esterni, che sono in rilievo con un contorno del grattacielo e dei suoi dintorni immediati. Anche il colore generale è stato scelto con cura, con oltre 100 sfumature di rosso intenso, viola e marrone testate sotto il sole di Singapore per trovare quella giusta.

I visitatori entrano nell’edificio passando attraverso un ampio ingresso fiancheggiato da granito nero per trovare una hall di 18 m (60 piedi) sospesa con “lampadari vegetali” viventi. In tutto l’interno sono state mantenute le imperfezioni, come i motivi naturali del calcare e i segni delle seghe lasciati visibili nel pavimento in legno fatto a mano.

Yinglei Zhao – Reporter Freelance – Mail, redazione@reporterspress.it