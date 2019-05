Silicon Military

Il settore della difesa sta attraversando una rapida rivoluzione tecnologica. Gli strumenti digitali che sta adottando stanno cambiando il modo in cui operano i militari e in che modo i paesi combatteranno. Molte delle aziende coinvolte in questa rivoluzione non provengono in origine dal settore della difesa; forniscono software e hardware high-tech anche nel mondo civile.

Tuttavia, ora si trovano ad affrontare alcune delle stesse sfide che i tradizionali produttori di armi fanno – ad esempio, le sfide riguardanti i rapporti con i governi e la protezione del proprio personale civile.

Nel frattempo, i paesi che non hanno importanti industrie ad alta tecnologia, e che quindi non possono partecipare pienamente alla nuova rivoluzione della difesa, potrebbero trovarsi in uno svantaggio significativo. Possono diventare i “non abbienti” nella prossima generazione di guerra convenzionale.

Il catalizzatore di questa ondata di cambiamenti è l’adozione della tecnologia digitale da parte degli appaltatori della difesa negli Stati Uniti, in Europa, in Cina e altrove.

Le stesse tendenze industriali a lungo termine che producono veicoli autonomi e Industria 4.0 nel mondo civile sono anche coinvolte nella ricerca e nello sviluppo militare: produzione automatizzata su larga scala, dispositivi connessi (compresa l’Internet of Things) e intelligenza artificiale (in particolare quando combinato con la robotica).

Una delle prime manifestazioni è il crescente sviluppo di macchine militari autonome, senza che le persone a bordo possano controllarle.

Nel prossimo futuro, i robot e le infrastrutture robotiche saranno utilizzati di più, anche su piattaforme su larga scala come le portaerei. C’è un obiettivo lodevole in questo, che sta portando i soldati fuori pericolo. Come dice il proverbio, i robot non hanno vedove o vedovi.

Inoltre, non ritornano da guerre con disabilità, risentimento, aspettative pensionistiche o ambizioni politiche.

La rimozione di persone da queste macchine e piattaforme militari offre anche vantaggi pratici immediati; significa più spazio per carburante, parti e munizioni.

Tuttavia, come sempre con la tecnologia, gli effetti finali non saranno evidenti fino alla maturazione. Indipendentemente da come questa nuova ondata di tecnologia militare si dispiega, le sue implicazioni geopolitiche e sociali potrebbero essere profonde quanto quelle di un’onda simile alla fine del 19 ° secolo.

Quello era il culmine del colonialismo americano, britannico, francese e tedesco, quando eserciti con un’organizzazione e una nuova tecnologia di livello superiore – come la dinamite, le navi da guerra migliorate e le mitragliatrici affidabili – conquistarono dozzine di paesi in Africa, Asia e Medio Oriente .

Lo scrittore franco-britannico Hilaire Belloc scrisse nel suo poema “The Modern Traveller” del 1898: “Qualunque cosa accada, abbiamo la pistola Maxim, e loro no.”

Le nuove tecnologie di oggi non porteranno a una nuova ondata di colonializzazione, ma potrebbe rapidamente alterare l’equilibrio geopolitico del potere, rendendo alcuni paesi più forti e altri più vulnerabili. Creeranno anche una nuova relazione tra aziende tecnologiche e forze militari, che potrebbero influenzare profondamente il tipo di mondo in cui viviamo: rendere la guerra più sicura per i soldati e più pericolosa per i programmatori.

