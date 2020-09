Tempo di lettura: 2 minuti

Corsight AI Inc. annuncia l’avvio di operazioni globali per fornire soluzioni software di intelligenza artificiale autonome per applicazioni di sicurezza professionale e business intelligence. Alla guida della nuova impresa ci sono i veterani del settore Gadi Piran, Mulli Diamant e Yoav Millet, fondatori e membri esecutivi precedentemente del leader VMS OnSSI.

Corsight offre soluzioni avanzate di riconoscimento facciale con tecnologia AI autonoma basata sulla tecnologia di rete neurale emersa dalla ricerca presso il rinomato Technion – Israel Institute of Technology. Con sede negli Stati Uniti e un centro di ricerca e sviluppo in Israele, Corsight ha recentemente raccolto $ 5 milioni da Awz Ventures, un fondo canadese focalizzato sull’intelligence e le tecnologie di sicurezza.

A differenza delle soluzioni di intelligenza artificiale basate sull’apprendimento profondo, l’IA autonoma impiegata da Corsight offre un livello più elevato di intelligenza che imita il modo in cui gli umani interpretano gli input sensoriali per anticipare e prevedere meglio gli eventi e comprendere l’ambiente circostante. Ciò consente alla tecnologia Corsight di riconoscere volti diversi anche ad angoli estremi con velocità e precisione eccezionali anche quando presentati in diverse prospettive in condizioni di illuminazione e ambientali diverse. Le soluzioni Corsight sono costruite su una base di oltre 250 brevetti registrati fino ad oggi.

Sfruttando l’enorme volume di dati acquisiti dalle odierne telecamere di videosorveglianza di tutti i tipi, l’innovativa soluzione autonoma di riconoscimento facciale AI di Corsight rende qualsiasi telecamera di videosorveglianza un portale per l’analisi dei dati AI.

Le applicazioni includono analisi del riconoscimento facciale in tempo reale per l’identificazione e il controllo dell’accesso alle credenziali anche quando i volti sono nascosti da maschere, occhiali o scudi di plastica, nonché il conteggio delle persone, il rilevamento di anomalie e l’analisi forense. Con la privacy come carta principale, tutte le soluzioni di intelligenza artificiale autonoma Corsight sono sviluppate con ampie disposizioni progettate per proteggere la privacy di ogni individuo.

“La pandemia di COVID-19 ha accelerato la richiesta immediata di tecnologie di sicurezza innovative. Solo pochi mesi fa credevamo tutti che la nuova soluzione autonoma di riconoscimento facciale AI che stavamo preparando a lanciare fosse molto più avanti dei suoi tempi. A quanto pare, è giusto in tempo ”, ha affermato Gadi Piran, CEO di Corsight.

