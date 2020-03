SETI @ Home si interrompe dopo 20 anni

Tempo di lettura: 1 minuto

SETI @ home – un progetto per trovare gli alieni usando il calcolo distribuito – si fermerà il 31 marzo. Per 20 anni, un team dell’Università della California, Berkeley ha inviato dati da radiotelescopi a una rete di computer volontari per l’elaborazione. Hanno cercato un segnale alieno setacciando i dati raccolti passivamente da due radiotelescopi mentre scansionavano le stelle alla ricerca di scienza.

Ma presto non saranno più distribuiti dati ai computer di casa in tutto il mondo.

La ricerca dell’intelligenza extraterrestre (SETI) ha colpito i computer di casa nel 1999 quando gli scienziati della UC Berkeley hanno pensato a un modo ingegnoso per analizzare le quantità incomprensibili di dati (circa 35 GB) che ricevevano dal radiotelescopio Arecibo ogni giorno.

Decisero di distribuire il lavoro grugnito computazionale ai computer volontari abilitati a Internet. Gli utenti hanno installato il salvaschermo SETI @ home sul proprio PC che avrebbe elaborato blocchi di dati invece di visualizzare pigramente uno screensaver colorato.

All’inizio, il team di Berkeley doveva aspettare che arrivassero per posta nuovi nastri da 35 GB dal telescopio Arecibo a Puerto Rico – non aveva una connessione Internet ad alta velocità – prima di ridurlo in blocchi da 250 KB che avrebbe inviato ai membri della sua rete mondiale di computer inattivi per l’elaborazione.

I computer cercavano segnali gaussiani più forti del semplice rumore di fondo e che andavano e venivano entro 12 secondi: il tempo impiegato dal telescopio Arecibo per passare sopra un punto nel cielo.

Fonte : IA Acs .org

Sabrine & Cathrina Asenauher – Reporter Freelance – Mail, redazione@reporterspress.it