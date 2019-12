Server Minecraft in Vaticano subisce un massiccio attacco DDoS

Tempo di lettura: 1 minuto

L’altro giorno, un “buon” server Minecraft è stato lanciato in modalità test – un’iniziativa del sacerdote Robert Ballser dal Vaticano. Secondo l’idea, avrebbe dovuto diventare la terra promessa per coloro che sono stanchi di bullismo, molestie e altre manifestazioni di comportamenti disgustosi caratteristici della comunità dei giochi.

