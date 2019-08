Scozia – Edimburgo, Pioggia torrenziale non ferma indomito ciclista

Un ciclista determinato è stato visto pedalare attraverso acque profonde ove le auto erano bloccate, vicino l’aeroporto di Edimburgo, in Scozia, colpita da acquazzoni distruttivi che hanno interrotto anche la linea ferroviaria verso Glasgow, chiusa dopo l’allagamento in un tunnel che ha lasciato intrappolati i passeggeri di cinque treni.

Il video è stato girato da Kris Lukis, che lavora in un hotel a Edimburgo, intorno alle 18.30 di mercoledì (7 agosto).

Lukis ha dichiarato che il ciclista “ha mostrato del vero spirito scozzese” per continuare il suo viaggio.

Thank source by cyclingweekly.com

The extreme weather has been causing havoc in the East with huge floods – but it didn’t stop some persistent commuters.

🚴🏽‍♂️Watch this cyclist pushing through the floods at Edinburgh Airport this afternoon (📷 SL Garage Livingston) #HeartNews pic.twitter.com/WpKkZsD8aH

— Heart Scotland News (@HeartScotNews) August 7, 2019