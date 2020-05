[Scoop] Laboratorio di Wuhan: tre coronavirus di pipistrello vivo, ma nessuno corrisponde a COVID-19

Tempo di lettura: 2 minuti

L’istituto di virologia cinese nella città in cui è emerso per la prima volta COVID-19 ha tre ceppi vivi di coronavirus da pipistrello in loco, ma nessuno corrisponde al nuovo contagio che si è scatenato in tutto il mondo, ha dichiarato il suo direttore.

Gli scienziati pensano che COVID-19 – che è emerso per la prima volta a Wuhan e abbia ucciso circa 340.000 persone in tutto il mondo – era nato in pipistrelli che poi fecero il salto in altro mammifero sino ad arrivare agli umanoidi.

Ma il direttore del Wuhan Institute of Virology ha dichiarato all’emittente statale CGTN che le affermazioni fatte dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e altri che il virus avrebbe potuto trapelare dalla struttura erano “pura fabbricazione”.

Nell’intervista filmata il 13 maggio ma trasmessa sabato sera, Wang Yanyi ha affermato che il centro ha “isolato e ottenuto alcuni coronavirus dai pipistrelli”.

“Ora abbiamo tre varietà di virus vivi…. Ma la loro massima somiglianza con SARS-CoV-2 raggiunge solo il 79,8 percento “, ha detto, riferendosi al ceppo di coronavirus che causa COVID-19.

Uno dei loro gruppi di ricerca, guidato dal professor Shi Zhengli, è alla ricerca di coronavirus di pipistrello dal 2004 e si è concentrato sulla “tracciabilità della fonte della SARS”, la tensione alla base di un altro focolaio di virus circa due decenni fa.

“Quindi, nella ricerca passata del professor Shi, non hanno prestato attenzione a tali virus che sono meno simili al virus SARS.”

Voci della cospirazione secondo cui il laboratorio di biosicurezza era coinvolto nell’epidemia hanno turbinato online per mesi prima che Trump e il segretario di Stato americano Mike Pompeo portassero la teoria alla ribalta sostenendo che ci sono prove che l’agente patogeno provenisse dall’istituto.

Il laboratorio ha dichiarato di aver ricevuto campioni del virus allora sconosciuto il 30 dicembre 2019, determinato la sequenza del genoma virale il 2 gennaio 2020 e presentato informazioni sull’agente patogeno all’OMS l’11 gennaio 2020.

Wang ha dichiarato nell’intervista che prima di ricevere campioni a dicembre 2019, il loro team non aveva mai “incontrato, studiato o mantenuto il virus”.

“In effetti, come tutti gli altri, non sapevamo nemmeno che esistesse il virus”, ha detto. “Come può essere trapelato dal nostro laboratorio quando non l’abbiamo mai avuto?”

In un’intervista con Scientific American, Shi ha affermato che la sequenza del genoma SARS-CoV-2 non corrispondeva a nessuno dei coronavirus di pipistrello che il suo laboratorio aveva precedentemente raccolto e studiato.

Fonte : Japan Net Work N

