Scienziati russi fotografano il genoma completo del coronavirus

Tempo di lettura: 1 minuto

Gli scienziati russi del Centro di Ricerca sull’Influenza Smorodintsev sono riusciti a decodificare il primo genoma completo del nuovo coronavirus (COVID-19). Lo ha annunciato il 19 marzo 2020 il Ministero russo della Salute.

“Questo coronavirus è nuovo per noi, per questo è fondamentale essere in grado di determinare il percorso della sua diffusione e la comparsa nel nostro paese, così come i suoi mutamenti: informazioni utili per lo sviluppo del vaccino e dei farmaci per combattere il virus”, ha detto Dmitrij Lioznov, direttore del Centro di Ricerca sull’Influenza Smorodintsev.

I dati saranno ora inviati al database dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per fare in modo che anche studiosi di altri paesi possano accedervi.

Fonte : it.rbth.com

