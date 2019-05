La tecnologia forense digitale (a volte nota come scienza forense digitale ) è una branca della scienza forense che comprende il recupero e l’investigazione di materiale trovato in dispositivi digitali, spesso in relazione al crimine informatico . Il termine forensics digitale era originariamente usato come sinonimo di computer forensics, ma si è esteso per investigare su tutti i dispositivi in ​​grado di memorizzare dati digitali . Con radici nella rivoluzione del personal computing tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, la disciplina si è evoluta in modo casuale negli anni ’90 e non è stato fino all’inizio del XXI secolo che le politiche nazionali sono emerse.

Le indagini sulla medicina legale digitale hanno una varietà di applicazioni. Il più comune è sostenere o confutare un’ipotesi davanti a tribunali penali o civili . I casi criminali riguardano la presunta infrazione delle leggi che sono definite dalla legislazione e che sono applicate dalla polizia e perseguite dallo stato, come omicidio, furto e aggressione nei confronti della persona. I casi civili riguardano invece la protezione dei diritti e dei beni degli individui (spesso associati a controversie familiari) ma possono anche riguardare controversie contrattuali tra entità commerciali in cui può essere coinvolta una forma di forensics digitale denominata discovery elettronico (ediscovery) .

Forensics può anche essere presente nel settore privato; ad esempio durante indagini aziendali interne o indagini di intrusione (un’indagine specialistica sulla natura e l’entità di un’intrusione non autorizzata della rete ).

L’aspetto tecnico di un’indagine è suddiviso in diversi sotto-rami, relativi al tipo di dispositivi digitali coinvolti; computer forensics, network forensics , analisi di dati forensi e forensics di dispositivi mobili .

Il tipico processo forense comprende il sequestro, l’acquisizione di immagini forensi (acquisizione) e l’analisi di media digitali e la produzione di un rapporto in prove raccolte.

Oltre a identificare prove dirette di un crimine, la tecnologia forense digitale può essere utilizzata per attribuire prove a sospetti specifici, confermare alibi o affermazioni, determinare l’ intenzione , identificare fonti (ad esempio in casi di copyright) o autenticare documenti.

Le indagini hanno una portata molto più ampia rispetto ad altre aree dell’analisi forense (in cui il solito obiettivo è fornire risposte a una serie di domande più semplici) che spesso implicano linee temporali o ipotesi complesse.

Fonte

Giornalisti reporter Freelance

Per contattarci, redazione@reporterspress.it

No related posts.