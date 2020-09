Sciami di bombe “pensanti” in arrivo da aeronautica americana?

Tempo di lettura: 1 minuto

Gli Stati Uniti stanno costantemente sviluppando le proprie armi potenziate per l’IA. Passando dalle “bombe intelligenti” alle nuove “bombe pensanti”, l’Aeronautica americana si sta preparando a testare il suo nuovo concetto di munizioni brulicanti dell’Orda d’oro in autunno 2020.

Le bombe dell’Orda d’oro sono uniche in quanto saranno in grado di prendere le proprie decisioni – all’interno di parametri sceneggiati – o “playbook” – e lavorare in modo collaborativo, consentendo loro di coordinarsi tra loro per modificare i piani di attacco in volo. Ciò consentirà alle bombe di orientarsi contro obiettivi “senza manutenzione”, riducendo la necessità che i piloti effettuino una seconda corsa pericolosa per colpire i loro obiettivi.

Come osserva Popular Mechanics , le attuali “armi intelligenti” utilizzano “mappe di bordo, laser o dati GPS per trovare i loro obiettivi”. Golden Horde, tuttavia, fa un ulteriore passo avanti prendendo effettivamente le proprie decisioni limitate.

Sebbene siano un’impressionante nuova capacità di combattimento potenziale, non aspettarti che siano armi robotiche autonome di tipo Terminator. Come ha spiegato il Col. Garry Hasse, direttore della direzione delle munizioni del laboratorio di ricerca dell’aeronautica (AFRL) in Defense News.

Aviation, Car, Shipping, Transport, Yacht, other – Mail, redazione@reporterspress.it