Schiavitù e tratta di minori nelle piantagioni di Cacao

Un documentario della BBC del 2000 descriveva la schiavitù infantile nelle fattorie commerciali di cacao in Costa d’Avorio. Nel 2001, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha stimato che c’erano 15.000 bambini schiavi nelle fattorie di cacao, cotone e caffè in Costa d’Avorio, e la Chocolate Manufacturers Association ha riconosciuto che la schiavitù dei bambini è usata nel cacao raccogliere.

I migranti maliani hanno lavorato a lungo nelle fattorie di cacao in Costa d’Avorio, ma nel 2000 i prezzi del cacao erano scesi al minimo di 10 anni e alcuni agricoltori hanno smesso di pagare i propri dipendenti.

Il consigliere maliano dovette salvare i ragazzi che non erano stati pagati per cinque anni e che erano stati picchiati se avessero cercato di scappare. Funzionari maliani credevano che 15.000 bambini, alcuni di appena 11 anni, lavorassero in Costa d’Avorio nel 2001.

Questi bambini provenivano spesso da famiglie povere o baraccopoli e venivano venduti per “solo pochi dollari “lavorare in altri paesi. [17]Ai genitori è stato detto che i bambini avrebbero trovato lavoro e inviato denaro a casa, ma una volta che i bambini hanno lasciato la casa, hanno spesso lavorato in condizioni simili alla schiavitù.

In altri casi, i bambini che chiedevano cibo venivano attirati dalle stazioni degli autobus e venduti come schiavi.

Nel 2002, la Costa d’Avorio ha avuto 12.000 bambini senza parenti nelle vicinanze, il che ha suggerito che erano stati trafficati, probabilmente dai vicini Mali, Burkina Faso e Togo . Secondo uno studio di campionamento delle palle di neve del 2009 , la maggior parte di coloro che hanno avuto esperienza di lavoro con cacao nell’infanzia sono stati trafficati (75% dal Burkina Faso e 63% dal Mali).

La maggior parte di coloro che sono stati trafficati non ha avuto interazioni con la polizia e solo lo 0,5% ha avuto contatti con le istituzioni che hanno fornito servizi sociali.

Nazioni dell’Africa occidentale del Camerun, Costa d’Avorio, Ghana e Mali sono sui 2009 del Dipartimento di Stato s’ Livello 2 selezione per traffico di esseri umani, in parte a causa del traffico di bambini nella produzione di cacao. Burkina Faso e Togo sono classificati al livello 2 in parte a causa della tratta di cacao.

La colpa della schiavitù nella produzione di cacao è stata trasferita da un gruppo all’altro. Coloro che vendono i bambini agli agricoltori hanno affermato di non aver visto la schiavitù.

Il governo ivoriano accusò gli stranieri di usare e vendere schiavi e incolpò le multinazionali del cioccolato di mantenere bassi i prezzi del cacao e gli agricoltori in povertà; sosteneva che i prezzi bassi costringessero alcuni agricoltori ad usare il lavoro schiavo.

Il primo ministro ivoriano, Pascal Affi N’Guessan , ha affermato che il prezzo dovrebbe aumentare di 10 volte per garantire una buona qualità della vita agli agricoltori e alle loro famiglie.

Gli agricoltori che acquistarono schiavi incolpavano il costo mondiale del cacao.

I fornitori di cacao hanno affermato di non poter gestire ciò che accade nelle fattorie.

Le società produttrici di cioccolato hanno dichiarato che i fornitori dovevano fornire cacao non prodotto dagli schiavi.

I consumatori non sapevano che il loro cioccolato era prodotto usando il lavoro degli schiavi.

Nel 2001, a causa delle pressioni esercitate dal Congresso americano e dai potenziali boicottaggi statunitensi e britannici , i produttori di cioccolato hanno promesso di iniziare a eliminare il lavoro minorile forzato.

Nel 2012, Ferrero e Mars hanno promesso di porre fine alla schiavitù del cacao entro il 2020.

Nel dicembre 2014, il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti ha pubblicato un rapporto sulle condizioni di lavoro nel mondo in quale un elenco di prodotti prodotti dal lavoro minorile o forzatomenzionato 6 paesi (su un totale di 74) in cui l’industria del cacao impiegava bambini minorenni e braccianti. Sono stati segnalati casi di lavoro minorile in 4 dei paesi elencati, vale a dire Camerun, Ghana, Guniea e Sierra Leone. Gli altri (Costa d’Avorio e Nigeria) ricorsero al lavoro minorile e al lavoro forzato.

Notizie recenti fino al 2018 indicano che “la maggior parte dei bambini schiavi nelle fattorie di cacao (Costa d’Avorio e Ghana) provengono dal Mali e dal Burkina Faso, due delle nazioni più povere della Terra. I bambini, alcuni di appena dieci anni, vengono inviati dai loro famiglie o trafficate da agenti con la promessa di denaro. Sono costretti a lavorare per lunghe ore con pochi soldi o niente “.

