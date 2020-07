Tempo di lettura: 2 minuti

Joe Biden, Bill Gates, Elon Musk e gli account Twitter di Apple sono stati hackerati mercoledì, tra le altre maniglie importanti, e hanno pubblicato tweet che sembrano promuovere frodi di criptovaluta.

I conti, insieme a quelli dell’ex presidente Barack Obama, Kanye West, Warren Buffett, Jeff Bezos e Mike Bloomberg hanno pubblicato tweet simili in cerca di donazioni tramite Bitcoin nei loro profili.

“Tutti mi hanno chiesto di restituire, ora è il momento”, ha detto il tweet di Gates, e ha promesso di raddoppiare tutti i pagamenti all’indirizzo Bitcoin entro i prossimi 30 minuti.

“Possiamo confermare che questo tweet non è stato inviato da Bill Gates”, ha detto il portavoce di Gates a CNN Business. “Questo sembra essere parte di un problema più grande che Twitter sta affrontando. Twitter è a conoscenza e ripristina l’account “.

Il numero di attacchi è probabilmente uno dei maggiori incidenti di sicurezza nella storia di Twitter. Un hack che ha preso in considerazione uno di questi leader potrebbe avere conseguenze devastanti.

Una svolta come questa è particolarmente pertinente non solo a causa di qualsiasi truffa finanziaria gestita, ma perché molti leader mondiali usano Twitter – e alcuni, come il presidente Donald Trump, lo usano per annunciare importanti decisioni politiche.

Un anno prima, l’ account del CEO di Twitter Jack Dorsey era stato violato, sollevando preoccupazioni sul fatto che qualsiasi account sulla piattaforma potesse effettivamente evitare un hack. Il meccanismo con cui si è verificato questo hack è stato risolto da Twitter dopo l’hack di Dorsey e non c’è motivo di credere che la colpa sia qui.

Un assistente della campagna Biden ha affermato che Twitter ha “chiuso” immediatamente il suo account. “Siamo ancora in contatto con Twitter su questo problema”, ha aggiunto l’aiutante.

Quando gli è stato chiesto se l’account di Trump potesse essere interessato, o se fosse in contatto con Twitter su questo problema, la Casa Bianca ha rifiutato di commentare.

Nel frattempo, a pochi minuti dalla pubblicazione dei tweet, il conto Bitcoin dei truffatori ha mostrato oltre 320 transazioni e ricevuto oltre $ 113.000.

Affinché il cripto-truffatore possa hackerare tutti questi account, è probabilmente un problema di sicurezza sulla piattaforma americana stessa.

