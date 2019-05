Sardegna, crocevia Nato per contrastare guerre tecnologiche

Un tir con strane sigle Jewcs sul tendone di copertura, parcheggiato nel terminale di Maddalena – Cagliari, ha fatto scattare la curiosa ricerca scoprendo che è intestato alla società di trasporto Cpl Trans, società con sede a Appledore, nella contea del Kent, distretto di Ashford, sulla costa sud occidentale dell’Inghilterra. A 84 miglia da lì c’è Yeovilton, sede della base aerea della Royal Navy che ospita la Joint Electronic Warfare Core Staff, agenzia della Nato, cioé quella che si occupa di addestramento per la protezione elettronica.

Ritorniamo a ritroso nel tempo per capire perché quel tir si trova in Sardegna. Dunque la società Leonardo ha vinto nel 2019 un contratto da € 180 milioni ($ 205 milioni) per la fornitura di nuove attrezzature di addestramento per la guerra elettronica per il Joint Joint Warfare Core Staff (JEWCS) della NATO. La società incorporerà la tecnologia dei suoi partner Cobham ed Elettronica.

Il contratto è stato assegnato dal Ministero della Difesa britannico come nazione ospitante per la NATO JEWCS, ha detto la società in una dichiarazione lunedì. L’attrezzatura sarà consegnata in tranche nel corso dei prossimi quattro anni.

La NATO JEWCS è l’agenzia dell’Alleanza responsabile per il mondo della guerra elettronica.

Quando le forze della NATO proseguono le operazioni, si aspettano che il nemico provi e interrompa i loro radar, il GPS e le comunicazioni. Pertanto, è importante che le Forze della NATO sperimentino questi effetti e praticano come contrastarli. Parte del compito della NATO JEWCS è quello di migliorare l’addestramento delle forze armate simulando gli effetti delle attrezzature di guerra elettronica di un nemico durante le esercitazioni e creando un “ambiente ostile” da addestrare.

Leonardo fornirà attrezzature di formazione rappresentative in tre settori: aereo, terra e marittimo. Nell’aria verranno forniti sistemi EW flessibili basati su pod per il dispiegamento su aeromobili, insieme a un Centro di valutazione della difesa antimissile anti-nave della NATO (NASMDEF).

NASMDEF comprende un set di pod che possono essere installati sugli aerei per simulare i missili anti-nave. Permettono alle forze di addestrarsi all’uso di “contromisure soft-kill” che vengono utilizzate per proteggere le navi dalle minacce in arrivo. Cobham sarà il principale subappaltatore dell’azienda per questi elementi.

Elettronica fornirà ripari resistenti agli urti e verranno forniti veicoli, equipaggiati con simulatori EW modulari e flessibili, stimolatori e apparecchiature di disturbo per applicazioni terrestri e marittime.

Quindi le esercitazioni old style dove si spara avvengono in real time, mentre per i conflitti potenziali viene utilizzata la tecnologia.

Quindi per gestire le contromisure ad un eventuale attacco elettromagnetico la location migliore è la Sardegna.

Reporters Freelance in the world

redazione@reporterspress.it