SalutoGenesi, La promozione della salute

Il presupposto -ormai riconosciuto e divulgato dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità, Carta di Ottawa, 1948)- è che la salute è qualcosa di più della semplice assenza di malattia: è una disposizione di benessere fisico, mentale e sociale, che coinvolge l’individuo in un’ottica olistica.

La salutogenesi è un approccio medico incentrato su fattori che supportano la salute e il benessere umani, piuttosto che su fattori che causano malattie ( patogenesi ). Più specificamente, il “modello salutogenico” si occupa della relazione tra salute , stress e capacità di risposta . Il termine fu coniato da Aaron Antonovsky , [1] professore di sociologia medica .

Le teorie di Antonovsky rifiutano la ” dicotomia modello medico tradizionale che separa la salute e la malattia”. Descrisse la relazione come una variabile continua, quello che chiamava ” continuum di benessere contro disagio “.

“La promozione della salute è il processo che mette in grado le persone di aumentare il controllo sulla propria salute e di migliorarla. Per raggiungere uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, un individuo o un gruppo deve essere capace di identificare e realizzare le proprie aspirazioni, di soddisfare i propri bisogni, di cambiare l’ambiente circostante o di farvi fronte. La salute è quindi vista come una risorsa per la vita quotidiana e non come il fine della vita. La salute è un concetto positivo che valorizza le risorse personali e sociali, come pure le capacità fisiche. Quindi la promozione della salute non è una responsabilità esclusiva del settore sanitario, ma va al di là degli stili di vita e punta al benessere.” – OMS – Carta di Ottawa 1948.

La parola “salutogenesi” deriva dal latino salus = salute e la genesi greca = origine. Antonovsky ha sviluppato il termine dai suoi studi su “come le persone gestiscono lo stress e stanno bene” [2] (diversamente dalla patogenesi che studia le cause delle malattie). Ha osservato che lo stress è onnipresente, ma non tutti gli individui hanno esiti negativi sulla salute in risposta allo stress. Invece, alcune persone raggiungono la salute nonostante la loro esposizione a fattori di stress potenzialmente disabilitanti.

Nel suo libro del 1979, Health, Stress and Coping , Antonovsky ha descritto una varietà di influenze che lo hanno portato alla domanda su come le persone sopravvivono, si adattano e superano anche le più stressanti esperienze di stress della vita. Nel suo libro del 1987, Unraveling the Mysteries of Health , si concentrò più specificamente su uno studio delle donne e dell’invecchiamento; ha scoperto che il 29% delle donne sopravvissute ai campi di concentramento nazisti aveva una salute emotiva positiva, rispetto al 51% di un gruppo di controllo. La sua idea era che il 29% dei sopravvissuti non fosse emotivamente danneggiato dallo stress. Antonovsky ha scritto: “Questa per me è stata l’esperienza drammatica che mi ha portato consapevolmente sulla strada per la formulazione di quello che sono venuto a chiamare il” modello salutogenico “.”

Nella teoria salutogena, le persone combattono continuamente con gli effetti delle difficoltà. Queste forze onnipresenti sono chiamate deficit generalizzati delle risorse (GRD). D’altra parte, ci sono risorse di resistenza generalizzate (GRR), che sono tutte risorse che aiutano una persona a far fronte e sono efficaci nell’evitare o combattere una serie di fattori di stress psicosociali. Esempi sono risorse come denaro, forza dell’ego e supporto sociale.

Deficit di risorse generalizzati causeranno il fallimento dei meccanismi di coping ogni volta che il senso di coerenza non è robusto per superare l’attuale situazione. Ciò provoca malattie e forse anche la morte. Tuttavia, se il senso di coerenza è elevato, un fattore di stress non sarà necessariamente dannoso. Ma è l’equilibrio tra deficit di risorse generalizzati e risorse che determina se un fattore sarà patogeno, neutro o salutare.

La formulazione di Antonovsky era che le risorse di resistenza generalizzate consentivano agli individui di dare un senso e gestire gli eventi. Ha sostenuto che nel tempo, in risposta alle esperienze positive fornite dall’uso riuscito di diverse risorse, un individuo avrebbe sviluppato un atteggiamento che era “di per sé lo strumento essenziale per far fronte”.

