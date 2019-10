Salute, I cambiamenti stagionali innescano l’emicrania

Tempo di lettura: 2 minuti

L’International Headache Society (IHS) ha classificato il mal di testa in 14 gruppi principali e centinaia di sottogruppi. Un’emicrania è classificata nel gruppo dei mal di testa primari che non sono associati a nessun’altra malattia ed emergono con mal di testa diretto.

Se il dolore è costante e in aumento di gravità, se la persona che soffre per la prima volta di emicrania è inferiore a 10 o superiore a 50, se la gravità o la forma del dolore precedentemente presente è cambiata, se non risponde a trattamento, se il mal di testa è il dolore più grave che tu abbia mai incontrato nella tua vita e se il dolore emerge durante un’attività fisica (sollevando un pesante carico, durante i rapporti sessuali, ecc.) e aumenta di gravità, dovresti visitare il tuo medico.

Circa il 60% dell’emicrania si verifica su un lato della testa, spesso accompagnato da pulsazioni. È accompagnato da nausea e occasionalmente da vomito.

Il dolore continua negli attacchi e potrebbe durare dalle quattro alle 72 ore. Tra i sintomi vi sono la visione offuscata e i disturbi della luce e del suono. Le attività fisiche e i movimenti della testa scatenano attacchi di emicrania.

Mentre un’emicrania è considerata una malattia geneticamente ereditata, i geni responsabili non sono ancora stati determinati. Anche fattori ambientali come stress, inquinamento atmosferico, depressione, insonnia, disturbi della nutrizione, uso frequente e ravvicinato di schermi che emettono luce eccessivamente luminosa e tremolante possono scatenare emicranie.

A causa della loro biologia, le donne sono colpite più rapidamente e in modo più grave da fattori ambientali, che aumentano il rischio. Gli attacchi di emicrania sono rari nelle donne in menopausa. Sebbene gli attacchi di emicrania diminuiscano durante la gravidanza, di solito tra il terzo e il nono mese, potrebbero aumentare in alcune gravidanze.

Lo scopo del trattamento è ridurre i fattori che inducono dolore e sopprimere la sensibilità del sistema nervoso e gli eventi che emergono all’interno e intorno alla vena durante il dolore. Il trattamento di base è diviso in due approcci, come il trattamento di attacco preventivo e acuto.

Se il dolore si verifica una o due volte al mese, si raccomanda solo un trattamento di attacco acuto. Antidolorifici semplici, farmaci antinfiammatori non steroidei, farmaci ergotaminici e triptani sono usati per trattare gli attacchi di dolore acuto. Gli antidolorifici e i farmaci ergotaminici, se usati frequentemente, potrebbero rendere il dolore continuo e talvolta causare effetti collaterali più gravi.

I farmaci antiemetici e anti-nausea vengono somministrati per nausea e vomito durante gli attacchi. Gli antidolorifici devono essere assunti all’inizio dell’attacco. Al fine di accelerare l’assorbimento, i farmaci anti-nausea devono essere assunti prima dell’antidolorifico.

Mentre il botox e l’agopuntura sono utili nel trattamento dell’emicrania, il massaggio tissutale, la riboflavina, il magnesio e alcuni rimedi a base di erbe sono anche usati come trattamenti alternativi in ​​alcuni pazienti con dolore cronico.

