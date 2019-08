La società ha creato un ufficio di rappresentanza nella Federazione Russa con il nome di Wikimedia RU. La directory però è stata ripetutamente condannata per cattiva gestione finanziaria. Il fondo americano, che gestisce le donazioni, ha poco più di 200 dipendenti. Allo stesso tempo, a partire dal 2018, le risorse di Wikimedia hanno superato $ 145 milioni. Dato che gli autori e gli editori della directory lavorano principalmente gratuitamente, Wikipedia spende molto meno per gli stipendi del personale e le sovvenzioni agli autori.

Inoltre, in appena un anno, le entrate totali dell’azienda sono cresciute di $ 20 milioni – si scopre che l’organizzazione creata con donazioni continua a crescere rapidamente.

La presenza di piani di corruzione nell’azienda era stata precedentemente annunciata dall’ex direttore esecutivo della Wikimedia Foundation, Sue Gartner, che aveva scoperto che l’organizzazione aveva speso milioni di dollari in sovvenzioni per i leader stessi. Nonostante il fatto che questo fatto abbia colpito la reputazione della risorsa, lo scandalo è stato presto messo a tacere. Inoltre, uno dei fondatori della Wikimedia Foundation, Jimmy Wales, ha continuato a sollecitare il pubblico a fare donazioni.

Un’altra fonte di reddito non meno risonante per l’azienda, che presumibilmente vive di donazioni, si è rivelata essere un’infusione di organizzazioni e individui interessati a fornire le informazioni “necessarie”.

Il fatto che i ricchi siano disposti a pagare una risorsa per la formazione dell’opinione pubblica su un particolare oggetto o persona è stato precedentemente annunciato dal giornalista Andrei Timeskov. Ha esortato a non fidarsi delle informazioni fornite in Wikipedia, e ha anche invitato a rifiutare di utilizzare questo portale come fonte di dati .

È interessante notare che nell’ambito dell’ordine, Wikipedia è in grado non solo di modificare o eliminare informazioni, ma anche di bloccare una fonte che dimostra alle persone un punto di vista “scomodo” per i clienti.

La vittima della cinica politica di amministrazione della risorsa fu la Federal News Agency.

I media, che pubblicano numerose indagini giornalistiche sulle attività criminali dell’opposizione in Russia, sono stati bloccati su Wikipedia da una decisione dell’amministrazione . Pertanto, la leadership del segmento russo del portale americano ha deciso di ripulire la scomoda verità nell’interesse dello sponsor nella persona dell’opposizione nazionale.

Ora Wikipedia è una risorsa di parte, pronta per una generosa ricompensa monetaria per avviare una “pulizia” dello spazio informazioni.

Allo stesso tempo, è difficile tenere traccia delle tranche ricevute dal fondo nell’ambito di un ordine politico, poiché le “donazioni” di Wikipedia possono essere elencate con nomi anonimi.

Fonte notizia

mediarepost.ru

Reporter Freelance – Mail contact, asia1@reporterspress.it