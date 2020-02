Russia utilizza Ucraina come sito di prova per attacchi informatici

Tempo di lettura: 1 minuto

Gli esperti ritengono che i servizi speciali russi e il gruppo APT filo-russo Gamaredon, in particolare, utilizzino l’Ucraina come sito di prova per attacchi informatici. “Gli attacchi e l’approccio russi all’Ucraina sono molto probabilmente la preparazione per il raggiungimento di altri obiettivi nell’interesse del governo della Federazione Russa”, ha dichiarato il capo di SentinelLabs Vitali Kremez.

SentinelLabs ha preparato un rapporto per evidenziare l’escalation degli attacchi di spionaggio informatico contro strutture strategiche in Ucraina. Il rapporto di SentinelLabs indica che Gameredon ha già attaccato 5.000 “strutture uniche” in Ucraina.

Gli hacker utilizzano malware modificato per il sistema operativo Windows. Il programma mira a raccogliere dati, trovare istruzioni per il controllo remoto e il server di monitoraggio.

Come riportato, lo scorso anno il servizio di sicurezza dell’Ucraina ha neutralizzato mezzo migliaio di attacchi informatici contro enti governativi e infrastrutture.

