Russia, Stephen Bigan possibile successore ambasciatore Stati Uniti

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump può nominare Stephen Bigan, ex rappresentante speciale per la RPDC, come nuovo ambasciatore in Russia. Il nome di un possibile successore di John Huntsman è stato riportato da Reuters, citando una fonte. Secondo l’interlocutore dell’agenzia, la decisione esatta su questo appuntamento verrà presa nel prossimo futuro, la candidatura finale di Bigan non è stata ancora determinata.

Una fonte di Reuters ha osservato che se Bigan prende davvero questa posizione e si trasferisce a Mosca, ciò influenzerà negativamente i negoziati tra Washington e Pyongyang, perché è stato Bigan a preparare l’incontro di Trump con Kim Jong-un a febbraio ad Hanoi, ha anche cercato di riprendere i contatti tra i leader di questi paesi .

Come riportato in precedenza dal portale Morning , Huntsman è stato capo della missione diplomatica degli Stati Uniti in Russia dal 2017. Si dimetterà il 3 ottobre. Prima della sua nomina a ambasciatore, Huntsman era governatore dello Utah e ha lasciato l’incarico nel 2009 con un rating di approvazione superiore all’80%.

Tsargrad TV Channel nota che Huntsman sta valutando la possibilità di partecipare alle elezioni del governatore dello Utah.

Postato da: Sergey Petrov – mediarepost.ru

Emmegi Reporter Esteri – Mail, esteri@reporterspress.it