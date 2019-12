Russia, sostenuta da Cina, lancia veto Nazioni Unite sulla Siria

Tempo di lettura: 1 minuto

La Russia, sostenuta dalla Cina, ha lanciato il suo 14mo veto del Consiglio di sicurezza dell’ONU dall’inizio del conflitto siriano nel 2011, per bloccare la consegna di aiuti frontalieri dalla Turchia e dall’Iraq a milioni di civili siriani.

