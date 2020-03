Russia – Mosca, Consolato Italia: Numero emergenza per italiani

Tempo di lettura: 1 minuto

il Consolato d’Italia a Mosca ha attivato alcuni numeri. Ecco quali:

Informazioni generali ai connazionali sull’emergenza (italiano):+7-963-6684026, per coloro che desiderano avere informazioni e/o conoscere i link dei siti che al momento sono competenti in Italia a fornire informazioni.

Informazioni generali a studenti e docenti italiani:+7-962-9029061, presenti nella Circoscrizione del Consolato Generale di Mosca (tutto il territorio della Federazione Russa ad eccezione della Regione di San Pietroburgo).

Funzionario di turno (italiano):+7-906-0382441, per i connazionali che richiedono un intervento del Consolato Generale.

Funzionario di turno (russo):+7-968-7788427, a disposizione per i cittadini russi per ogni questione di competenza del Consolato Generale; interventi o questioni relative a cittadini russi in Italia devono essere segnalati alle rappresentanze diplomatiche e consolari russe presenti in Italia.

Il Console Generale d’Italia a Mosca Francesco Forte ha detto che è importante chiamare direttamente il numero più opportuno, per evitare di intasare le linee.

“Vi prego di capire che occupare una linea d’emergenza per casi NON di emergenza mette a rischio la pronta tutela dei connazionali che sono effettivamente in situazioni di necessità. Conto sulla responsabilità di tutti voi”.

