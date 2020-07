Russia, indebite restrizioni su libertà di riunione, espressione e stampa

Tempo di lettura: 3 minuti

“La detenzione di 19 persone, tra cui giornalisti, a Mosca e Pskov venerdì e il verdetto contro la giornalista Svetlana Prokopyeva oggi riflettono ancora una volta l’urgenza di rivedere la legislazione che regola la libertà di riunione e di espressione, nonché -terrorismo e legislazione anti-estremismo nella Federazione Russa ”, ha dichiarato oggi Dunja Mijatović, Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa.

“Come in precedenti occasioni, i manifestanti hanno contestato pacificamente le decisioni prese dalle autorità russe. In questo caso, stavano esprimendo il loro sostegno a Svetlana Prokopyeva, una giornalista freelance che oggi è stata multata di 500.000 rubli (circa 6.000 euro) con accuse che sfidano la credibilità. Quelle accuse sono state portate contro di lei dopo aver riflettuto sui motivi che avevano portato un’adolescente a far esplodere una bomba in un edificio del Servizio di sicurezza federale (FSB) ad Arkhangelsk nell’ottobre 2017, uccidendosi e ferendo diversi ufficiali dell’FSB.

Sia le detenzioni effettuate venerdì che il verdetto contro Prokopyeva – come altri simili casi di accusa per aver espresso legittime critiche alle autorità – illustrano i difetti delle leggi che regolano la libertà di riunione e la libertà di espressione nella Federazione Russa.

Il quadro giuridico russo che regola gli eventi pubblici e i frequenti arresti – a volte con l’uso di forze di polizia eccessive – sono stati costantemente trovati in violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Hanno anche suscitato critiche da parte delle organizzazioni internazionali, nonché delle strutture nazionali russe per i diritti umani, degli alti organi giudiziari della Federazione Russa, della società civile e dei gruppi per i diritti umani.

Per quanto riguarda la libertà di stampa, l’uso improprio della legislazione e della pratica “anti-terrorismo” e “anti-estremismo” limita le segnalazioni o le critiche legittime alle autorità statali. Questa situazione è incompatibile con la Convenzione europea sui diritti umani a cui è vincolata la Federazione Russa, ha un effetto agghiacciante su tutti i professionisti dei media e impedisce ai cittadini di ricevere informazioni di pubblico interesse.

Per rimediare pienamente al problema di vecchia data delle indebite restrizioni alla libertà di espressione, compresa la libertà di stampa, nonché della cattiva condotta dei funzionari delle forze dell’ordine e della mancanza di responsabilità per gli agenti statali che violano i diritti umani, le autorità della Federazione Russa devono prendere vasta gamma di urgenti misure politiche, legislative e giudiziarie.

A tal fine, le autorità dovrebbero abbandonare tutti i procedimenti penali in corso contro giornalisti, difensori dei diritti umani e soggetti designati per aver esercitato i loro diritti di libertà di riunione, espressione e libertà di stampa.

I legislatori dovrebbero modificare la legge e la pratica in occasione di eventi pubblici al fine di escludere la possibilità di arrestare e accusare le persone che partecipano a raduni pubblici pacifici, collettivi o individuali; includere una disposizione esplicita a favore di eventi pubblici; e mettere in atto adeguati meccanismi, procedure e rimedi per garantire che la libertà di riunione sia goduta nella pratica e non soggetta a un’indebita regolamentazione burocratica. La legge modificata dovrebbe includere anche disposizioni specifiche per consentire assemblee spontanee e simultanee, nonché una procedura efficace per risolvere eventuali disaccordi tra gli organizzatori di eventi pubblici e le autorità.

È inoltre necessario un miglioramento della legislazione e delle pratiche antiterrorismo e antiestremismo al fine di distinguere le critiche e il dissenso dall’azione terroristica e proteggere i giornalisti dalle azioni penali quando svolgono il loro lavoro.

Un’altra misura urgente è quella di affrontare una cultura giudiziaria e di polizia che mina costantemente la libertà di espressione e la libertà dei media.

La pratica di utilizzare procedure penali e di arrestare manifestanti pacifici, giornalisti e difensori dei diritti umani per punire e scoraggiare l’esercizio del legittimo e pacifico dissenso dovrebbe finire. Funzionari delle forze dell’ordine, giudici, pubblici ministeri e professionisti legali dovrebbero applicare le norme internazionali ed europee sui diritti umani per garantire l’effettivo esercizio del diritto alla libertà di riunione nella pratica. Occorre inoltre creare un ambiente sicuro e favorevole per i difensori dei diritti umani e i giornalisti affinché possano svolgere le loro attività legittime.

Non si può esagerare nel dire che la libertà di stampa, la libertà di espressione e la libertà di riunione costituiscono uno dei fondamenti di una società democratica e un fattore chiave per il suo sviluppo e la sua resilienza.

È giunto il momento che le autorità russe dimostrino un maggiore impegno nei confronti dei diritti umani e allineino sia la legislazione sia le pratiche che disciplinano gli eventi pubblici e l’antiterrorismo con le norme internazionali ed europee sui diritti umani.

