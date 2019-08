Tempo di lettura: 1 minuto

Secondo la rete satellitare russa, i risultati del sondaggio condotto dal Levada Center in Russia ad agosto hanno indicato che il 67% dei russi ha espresso soddisfazione per l’amministrazione del presidente Putin, che era all’incirca la stessa di giugno e luglio 2019.

Mappa dei dati: il presidente russo Vladimir Putin. Foto del giornalista della China News Agency Wang XiujunMappa dei dati: il presidente russo Vladimir Putin.

I sondaggi mostrano che il 67% dei russi è soddisfatto dell’amministrazione Putin e il 31% degli intervistati critica il presidente. In precedenza, il 68% degli intervistati a giugno e luglio ha espresso soddisfazione per l’amministrazione di Putin, con un indice del 66% ad aprile e maggio.

Il 36% degli intervistati ha espresso soddisfazione per l’amministrazione del Primo Ministro Medvedev e il 63% non è soddisfatto del suo lavoro. Il 44% degli intervistati ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto dal governo russo e il 55% non è soddisfatto del lavoro svolto dal governo.

Nel rispondere alla domanda se il paese si sta muovendo nella giusta direzione nel suo insieme, il 49% ha affermato che è affermativo e il 42% ritiene che la via di sviluppo della Russia non sia corretta.

È stato riferito che questo sondaggio è stato condotto dal 22 al 28 agosto, con 1.608 adulti provenienti da 137 insediamenti in 50 regioni amministrative della Russia.

