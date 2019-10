Russia, Aborto: Nella Chiesa ortodossa russa non è peccato

Tempo di lettura: 1 minuto

Il patriarcato di Mosca ha ricordato all’arciprete Dimitry Smirnov la posizione ufficiale della Chiesa russa sull’aborto, secondo la quale, se esiste una minaccia diretta alla vita di una madre incinta in relazione a una donna, “si raccomanda di mostrare clemenza”, nel qual caso la Chiesa non insiste sul divieto dell’aborto.

L’Archpriest Dimitry Smirnov, Vice Presidente del Dipartimento sinodale per le relazioni della Chiesa con la società e i media Vakhtang Kipshidze, ha citato RIA Novosti come promemoria di un estratto del documento ufficiale, “Fondamenti del concetto sociale della Chiesa ortodossa russa”, adottato nel 2000.

La Chiesa ortodossa russa ha sostenuto l’assegnazione di fondi di bilancio per la prevenzione dell’aborto, “Nei casi in cui esiste una minaccia diretta alla vita della madre quando la gravidanza continua, specialmente se ha altri figli, si raccomanda il pastore nella pratica pastorale. Una donna che ha interrotto la gravidanza in tali circostanze non è scomunicata dalla comunione eucaristica con la Chiesa (partecipazione al sacramento della comunione. – Ed.), Ma questa comunicazione è subordinata all’adempimento della sua regola personale di preghiera penitenziale, che è determinata dal sacerdote che accetta la confessione “, dice il documento.

In precedenza, il Patriarca di Mosca e di tutta la Russia, Cirillo, riferendosi anche ai “Fondamenti di un concetto sociale”, ha affermato che nel caso in cui la nascita di un bambino minacci direttamente la vita della madre, “la vita della madre è prioritaria”, sebbene, “naturalmente, la madre stessa deve decidere”. Tuttavia, in questo caso, quando la gravidanza è terminata, secondo il patriarca, “una donna viene liberata dal peccato, perché fa ciò che deve fare in questo caso, soprattutto se ha ancora figli”. Come ha osservato il Primate, una donna dovrebbe “prendere una decisione terribile solo dopo un attento studio di tutte le circostanze e tutte le conseguenze di questo atto”.

Fonte

ria.ru

Cultura, Storia, Spiritualità, Cooperazione Internazionale…

Gestione Ufficio Stampa Del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri di malta OSJ.

Mail, redazione@reporterspress.it