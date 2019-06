Ruolo della NATO nella sicurezza energetica

La NATO non è un’istituzione dell’energia, ma gli sviluppi energetici influenzano l’ambiente di sicurezza internazionale e possono avere implicazioni di sicurezza di vasta portata per alcuni alleati. Un approvvigionamento energetico stabile e affidabile, la diversificazione delle rotte, i fornitori e le risorse energetiche e l’interconnessione delle reti energetiche sono di importanza fondamentale e aumentano la resilienza.

La NATO segue da vicino le tendenze e gli sviluppi energetici pertinenti e cerca di aumentare la sua consapevolezza strategica in questo settore. Ciò include consultazioni sulla sicurezza energetica tra alleati e paesi partner, condivisione dell’intelligence e collegamenti in espansione con le organizzazioni internazionali competenti, come l’Agenzia internazionale dell’energia e l’Unione europea. La NATO organizza anche eventi specifici, come workshop, esercitazioni da tavolo e briefing di esperti esterni. Di particolare importanza a tale riguardo sono i seminari annuali del Consiglio del Nord Atlantico sugli sviluppi energetici globali, nonché il corso di consapevolezza strategica sulla sicurezza energetica, che si svolge ogni anno dal 2015.

Sostenere la protezione delle infrastrutture energetiche critiche

Tutti i paesi fanno sempre più affidamento su infrastrutture energetiche vitali, anche nel settore marittimo, da cui dipendono la loro sicurezza energetica e prosperità. L’infrastruttura energetica è anche uno dei beni più vulnerabili, soprattutto nelle aree di conflitto. Poiché le reti infrastrutturali si estendono oltre i confini, gli attacchi a complesse infrastrutture energetiche da parte di stati ostili, terroristi o hacktivisti possono avere ripercussioni su tutte le regioni. Per questo motivo, la NATO cerca di aumentare la sua competenza nel sostenere la protezione delle infrastrutture energetiche critiche, principalmente attraverso la formazione e le esercitazioni.

La protezione delle infrastrutture energetiche è, tuttavia, principalmente una responsabilità nazionale. Quindi, il contributo della NATO si concentra su aree in cui può aggiungere valore, in particolare lo scambio di migliori pratiche con i paesi partner, molti dei quali sono importanti produttori di energia o paesi di transito, e con altre istituzioni internazionali e il settore privato.

Proteggendo importanti rotte marittime, anche le operazioni anti-pirateria della NATO hanno apportato un contributo indiretto alla sicurezza energetica. Inoltre, la NATO sta anche sostenendo le autorità nazionali nel rafforzare la loro capacità di resistenza alle interruzioni delle forniture energetiche che potrebbero influire sulla difesa nazionale e collettiva.

Migliorare l’efficienza energetica nelle forze armate

Il miglioramento dell’efficienza energetica nel settore militare si concentra sulla riduzione del consumo di energia dei veicoli e dei campi militari, nonché sulla riduzione dell’impatto ambientale delle attività militari. Il lavoro in quest’area si concentra sul riunire esperti per esaminare gli sforzi nazionali esistenti, scambiare le migliori pratiche e proporre progetti multinazionali. Comprende anche lo studio degli aspetti comportamentali del risparmio energetico in esercizi e operazioni, nonché lo sviluppo di standard e procedure di efficienza energetica comuni.

Un significativo passo avanti in questo settore è stato l’adozione del quadro di “Difesa verde” della NATO nel febbraio 2014. Si cerca di rendere la NATO più efficace dal punto di vista operativo attraverso i cambiamenti nell’uso dell’energia, risparmiando risorse e migliorando la sostenibilità ambientale. Infine, la NATO è anche strumentale nella presentazione di soluzioni efficienti sotto il profilo energetico in esercitazioni militari e mostre.

