Roma, Dove trovare i migliori ristoranti vegani

Per gli amanti del cibo, non c’è posto migliore per mangiare che a Roma , con fantastiche opzioni vegane per ogni occasione.

Stai cercando un’ottima cena con un’incredibile bottiglia di vino? Una pizza veloce per pranzo? Un’abbondanza di gelato vegano? Colazione appetitosa per meno di $ 2? Parmigiano vegano che è così buono che ti farà fare un doppio take? Roma ha tutto!

In effetti, amiamo così tanto Roma che la Città Eterna è diventata la nostra base e abbiamo trascorso diversi mesi a vivere in città. Ogni volta che veniamo a visitare, scoviamo ogni ristorante vegano, caffetteria e posto gelato che possiamo individuare.

La nostra guida gastronomica vegana a Roma abbatte i migliori ristoranti vegani di Roma ed è sempre aggiornata ogni volta che troviamo una nuova aggiunta da condividere.

I migliori ristoranti vegani a Roma ? Ecco la nostra scelta:

Ma Va ‘?

Burger di fiori

Dall’Albero

Fratelli La Bufala

Gelarmony Arte Del Gelato Siciliano

grezzo

Colazione vegana a Roma

Madre Terra

iVegan

Il Margutta

