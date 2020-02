Rolls-Royce registra vendite globali da record nel 2019

Tempo di lettura: 1 minuto

La Rolls ha registrato un anno record nel 2019. Ha venduto 5152 veicoli in tutto il mondo, che è il massimo storico nella storia di 116 anni del marchio. La cifra aumenta anche di un impressionante 25% , rispetto ai dati del 2018.

Rolls-Royce afferma che l’aumento delle vendite è stato guidato dalla forte domanda per il suo nuovo SUV Cullinan , e in effetti il ​​2019 è stato il primo anno completo sul mercato per il fuoristrada ultra lusso. Sebbene non sia stato menzionato un dato di vendita specifico, la società afferma che la Cullinan ha registrato la più rapida crescita delle vendite post-lancio di qualsiasi Rolls-Royce nella storia.

Un altro contributo alla crescita è stato il lancio della nuova famiglia di veicoli Black Badge, incluso il Black Badge Cullinan. Esistono anche versioni Black Badge di Ghost, Dawn e Wraith. Rolls afferma che questi sono diventati ricercati dai clienti, in particolare i clienti di nuova generazione, che desiderano espressioni più esclusive e “ribelli” di Rolls-Royce.

Il marchio attualmente vende veicoli in 135 concessionarie in tutto il mondo, con due nuovi showroom aperti nel 2019 di cui uno a Brisbane in Australia, e uno a Shanghai, in Cina. Parlando dei risultati annuali, Torsten Müller-Ötvös, CEO di Rolls-Royce, ha dichiarato:

“Mentre celebriamo questi straordinari risultati, siamo consapevoli della nostra promessa chiave per i nostri clienti, per mantenere il nostro marchio raro ed esclusivo. Siamo lieti e orgogliosi di aver realizzato una crescita del 25% nel 2019. La domanda mondiale dello scorso anno per il nostro SUV Cullinan ha guidato questo successo e dovrebbe stabilizzarsi nel 2020. ”

