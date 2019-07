Rolls-Royce Motor Cars apre il primo salone di lusso in Asia

Torsten Müller-Ötvös, Amministratore delegato di Rolls-Royce Motor Cars, ha aperto il nuovo Rolls-Royce Motor Cars Studio in Corea del Sud, solo il secondo Studio permanente per la marca in tutto il mondo dopo l’Atelier presso la sede di Rolls-Royce Motor Auto a Goodwood, in Inghilterra.

Il nuovo Rolls-Royce Motor Cars Studio, inaugurato il 1 ° novembre, è il primo del suo genere in Asia ed è l’unico stabilimento Rolls-Royce al mondo ad offrire test drive a circuito chiuso. In quanto unico centro di esperienza del marchio, offrirà agli ospiti una panoramica del mondo del marchio iconico in un’atmosfera rilassata, nel modo più naturale.

Situato vicino all’Aeroporto Internazionale di Incheon , lo spazio di 200 m 2 è diviso in due sezioni.

I visitatori vengono dapprima accolti dalla ” Car Gallery “, che mostra gli ultimi modelli Rolls-Royce a rotazione.

Nell’adiacente sala “Atelier” i visitatori possono esplorare il mondo di Rolls-Royce Bespoke, ovviamente soltanto su appuntamento.

L’Atelier cinge gli ospiti in ambienti di lusso che ricordano Goodwood, portando un sapore della casa di Rolls-Royce in Corea del Sud.

I display consentono ai visitatori di apprezzare, in prima persona, la profondità dei dettagli lussuosi che danno vita a una Rolls-Royce e la ricchezza delle possibilità su misura che vengono proposte, con una vasta gamma di esempi sull’utilizzo dei materiali quali: legno, pelle, vernice e caratteristiche disponibili per la propria auto.

Saranno anche in grado di commissionare una Rolls-Royce su misura, se lo desiderano.

Gli ospiti avranno anche l’ opportunità di guidare una varietà di modelli Rolls-Royce sul circuito chiuso della struttura di 2,6 km e sulle strade circostanti.

Istruttori addestrati dalla Rolls-Royce driving academy di Goodwood offriranno esperienze su misura sul modo migliore di guidare o guidare una Rolls-Royce, dando vita al leggendario Magic Carpet Ride e aiutando le persone più esigenti a comprendere le capacità fenomenali e unicamente lussuose di un Rolls-Royce, tecnicamente all’avanguardia.

Parlando a una conferenza stampa per inaugurare lo studio, Torsten Müller-Ötvös ha dichiarato: ” La Corea del Sud è una destinazione sempre più popolare per una clientela facoltosa in Asia, con Seul fiorente come destinazione di lusso al dettaglio. Essendo una casa di lusso con una clientela affaccendata, riteniamo fondamentale poter interagire con i nostri clienti in un ambiente più informale quando viaggiano per affari e tempo libero. La Corea del Sud è un paese che per noi ha un’importanza crescente in Asia: lo scorso anno le consegne di veicoli sono cresciute al ritmo più veloce della regione. Non vediamo l’ora di accogliere i clienti e le persone interessate a Rolls-Royce in questo nuovo studio da tutta la Corea del Sud e anche in Asia. “

Il concept Rolls-Royce Studio è iniziato nel 2013 con il Rolls-Royce Studio a Cannes in Costa Azzurra. Nell’estate 2014 Rolls-Royce Motor Cars ha lanciato un secondo “Summer Studio” nell’esclusiva enclave di Porto Cervo, in Costa Smeralda, in Sardegna. Il Summer Studio di Porto Cervo quest’anno ha segnato il suo terzo anno accogliendo i clienti di tutto il mondo. Tutti gli studi sono accomunati dal fatto che sono più simili a un club o lounge rispetto a un ambiente tradizionale di concessionaria.

Fonte

Rolls-Royce Motor Cars Studio

Orario di apertura: 9.00 – 18.00 Martedì a domenica.

Indirizzo : BMW Group Driving Center , 1677-77, Unseo-dong, Jung-gu, Incheon, Corea

Sito web : www.rolls-roycemotorcars-studio.co.kr

Un modo di vivere – Uno stile di vita

redazione@wayoflifemagazine.com