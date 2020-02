Robo-Pup aiuta la vita solitaria con demenza

Tempo di lettura: 2 minuti

Jennie il cane robot è l’ultimo sviluppo tecnologico che cambierà le vite dei nostri più vulnerabili: gli anziani soli e le persone che soffrono di demenza.

Il cane robot è dotato di sensori e controllo vocale per interagire con le persone, mentre il suo comportamento è personalizzabile tramite un’app telefonica, il che significa che Jennie può soddisfare le esigenze individuali di ogni paziente.

Jennie è attualmente utilizzata come parte della terapia con animali vivi per le persone che vivono con la demenza, che di solito soffrono di solitudine a causa della natura della malattia – tra cui perdita di memoria, difficoltà a regolare le emozioni e un declino mentale generale.

(Foto: Jenny, TomBot)

“La terapia con animali vivi aiuta a lenire il comportamento e i sintomi psicologici (della convivenza con la demenza)”, ha detto alla BBC il CEO di Tombot, Tom Stevens.

‘Con gli animali robot, è importante introdurli presto nella progressione della malattia in modo che abbiano il cognitivo per formare quell’attaccamento. Quindi, quando sono in una fase successiva della loro progressione della demenza, l’animale è già qualcosa a cui si rivolgono per conforto. ”

La malattia devastante può anche mettere a dura prova gli amici e la famiglia del malato, principalmente a causa della loro perdita di memoria che è spesso descritta come devastante da testimoniare.

Ecco perché Jennie è pronta per essere una compagna adatta alle vittime, che trarranno beneficio dalla calma, 24 ore su 24 e dalla compagnia personalizzata del cane.

Con la capacità di abbaiare, scuotere la coda, aprire e chiudere la bocca, muovere la testa e gli occhi, Jennie è stata appositamente sviluppata per interagire con anziani solitari e pazienti affetti da demenza in modo da replicare un vero cane – e funziona bene.

Gli anziani visti interagire con Jennie nel rapporto della BBC la descrivono come una “brava ragazza” e “fantastica”, mentre gli altri possono essere visti ridere di gioia durante le loro interazioni.

Altri vantaggi di Jennie è che richiede molta meno cura e manutenzione come un vero cane, che i pazienti affetti da demenza non sarebbero in grado di fornire.

Altre razze di cani e gatti sono attualmente in fase di sviluppo.

Fonte : TomBot

Bruce Wilke & Staff -> Press Office, web marketing, communication, SEO, Telematic Dispatch, Video Reportage, other.