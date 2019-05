Risultati finanziari Q1 del Gruppo MISC

I ricavi del Gruppo per il trimestre conclusosi il 31 marzo 2017 di $ 544 milioni sono stati superiori del 12,7% rispetto ai ricavi del trimestre corrispondente di $ 482 milioni. L’aumento dei ricavi del Gruppo è stato determinato dal miglioramento delle tariffe di trasporto registrate nel trimestre corrente per le navi Aframax, Very Large Crude Carrier (VLCC) e Suezmax nel segmento Petroleum. Inoltre, i ricavi di Heavy Engineering sono anche aumentati a seguito di un più alto avanzamento dei progetti in corso. Il maggior numero di navi operative nel segmento GNL è anche attribuito ai maggiori ricavi nel trimestre corrente.

L’utile operativo del gruppo di $ 141 milioni è stato superiore all’utile operativo del trimestre corrispondente di $ 91,5 milioni a seguito del miglioramento dei tassi di nolo nel settore Petrolio, come spiegato sopra. Il tasso di noleggio aggiuntivo per le unità di stoccaggio flottanti (“FSU”) nel segmento GNL ha contribuito anche al maggiore utile operativo nel trimestre corrente.

Questo aumento è stato tuttavia ridotto in quanto il segmento Heavy Engineering ha registrato maggiori costi generali non assorbiti, in quanto le aggiudicazioni contrattuali previste non si sono ancora concretizzate. Anche il segmento Offshore ha registrato un risultato operativo inferiore a causa dell’inclusione del guadagno in costruzioni da parte di FSO Benchamas 2 nei risultati del trimestre corrispondente.

L’utile del gruppo prima delle imposte di $ 129 milioni è stato superiore all’utile prima delle imposte del trimestre corrispondente di $ 76 milioni in seguito al maggiore profitto operativo come spiegato sopra, guadagno sull’acquisizione di un’impresa e guadagno sullo smaltimento di una nave. Tuttavia, questo aumento è stato compensato da maggiori costi finanziari dovuti all’aumento dei prestiti.

