Rimedi naturali per dissolvere i calcoli renali

Chiunque abbia mai superato i calcoli renali può riferirsi in dettagli lancinanti a quanto doloroso possa essere quel processo. Le persone che soffrono di questo evento spesso finiscono nel pronto soccorso cercando disperatamente qualsiasi aiuto medico disponibile.

Se i calcoli renali non passano e il dolore non si attenua, potrebbe essere necessaria una TAC per determinare la dimensione e il numero di calcoli presenti.

Una procedura relativamente nuova chiamata litotripsia utilizza un minuscolo laser per rompere le pietre in una procedura medica non invasiva, ma non è consigliabile a meno che le pietre non siano più grandi di 8 mm.

Come con molti altri problemi di salute, la prevenzione è una migliore linea d’azione rispetto al trattamento dopo che la malattia si è sviluppata. La causa principale dei calcoli renali è una dieta malsana e un’idratazione inadeguata.

La dieta americana standard ad alto contenuto di zucchero, sodio e prodotti animali provoca un accumulo di tossine. Una corretta idratazione potrebbe aiutare ad eliminare alcune di queste tossine che contribuiscono alla formazione di calcoli renali.

Fortunatamente, la dimensione e il numero di calcoli renali possono essere notevolmente ridotti attraverso una varietà di trattamenti naturali.

Passare a una dieta più sana e aumentare l’assunzione di liquidi è il primo passo, ma è importante includere alimenti e nutrienti specifici non solo per prevenire, ma anche per dissolvere o polverizzare i calcoli.

Magnesio – Molti umani sono carenti di questo nutriente benefico. L’integrazione di calcio è promossa dall’industria sanitaria per sostenere le ossa forti e combattere l’osteoporosi, ma il calcio dovrebbe essere bilanciato da un’adeguata integrazione di magnesio necessaria per ogni funzione corporea. Gli studi hanno dimostrato che il magnesio può ridurre i calcoli renali di circa il 92 percento.

Radice di tarassaco – È possibile estrarre una radice di tarassaco dal terreno (più facile quando il terreno è bagnato), pulirlo e preparare il tè. La maggior parte delle persone preferirebbe semplicemente acquistare un po ‘di radice di tarassaco organica essiccata che è disponibile nei negozi di salute come tè, estratto o capsula. Questa radice funziona per purificare i reni e tutto il corpo.

Succo di melograno – Mentre i melograni sono deliziosi, il succo è acido e ha qualità astringenti che supportano i reni sani. Il succo può essere usato per fare un frullato sano per aiutare a rompere i calcoli renali. Il succo biologico è sempre il migliore, qualunque sia la varietà.

Basilico – Il basilico è un ingrediente popolare in molte ricette e l’erba è un’altra pianta che è utile per prevenire e ridurre i calcoli renali.

Il basilico può essere trasformato in un tè che è un ottimo toner per i reni e un cucchiaino di succo di basilico con miele crudo è un trattamento efficace per aiutare a liberare i calcoli renali.

Montagne russe – Mentre cavalcare le montagne russe è un’esperienza emozionante, le scosse e le vibrazioni di un giro sulle montagne russe possono anche far passare un calcolo renale. Questo non succede sempre, ma gli studi dimostrano che le pietre possono essere spinte in posizione per aiutarle a passare. Chiunque soffre di calcoli renali può essere disposto a provare qualsiasi cosa; Anche una spaventosa corsa sulle montagne russe.

La moderna tecnologia medica è meravigliosa e utile in molti modi, ma la comunità medica non pensa necessariamente in termini di trattamenti naturali.

Molti problemi di salute, compresi i calcoli renali, possono essere evitati o trattati efficacemente seguendo una dieta sana e integrando con sostanze nutritive che mancano nella dieta standard.

Molti farmaci da prescrizione derivano da piante presenti in natura e molte altre piante possono essere utilizzate allo stato naturale. È sempre importante verificare con un operatore sanitario prima di scegliere di iniziare a utilizzare qualsiasi trattamento alternativo per un problema di salute.

