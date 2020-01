Rimedi di erbe per aiutare ad aumentare la circolazione del sangue nei piedi

Tempo di lettura: 2 minuti

I piedi sono una parte importante del corpo, se non ricevono abbastanza sangue fresco diventeranno inadatti per camminare. Ci sono alcuni rimedi naturali che possono aiutare a migliorare la circolazione sanguigna nei piedi.

Una cattiva circolazione può essere la causa di una notevole quantità di dolore e rendere intorpidite le estremità per sentirsi per lunghi periodi di tempo; queste sensazioni spiacevoli possono rendere difficile stare in piedi e tanto meno camminare. Andare a trovare un operatore sanitario può aiutare, questi trattamenti possono diventare costosi e alcuni degli effetti possono essere temporanei.

I rimedi naturali possono aiutare a promuovere il trattamento della cattiva circolazione sanguigna nei piedi, queste opzioni alternative possono essere più efficaci dei prodotti farmaceutici o essere utilizzate in aggiunta a risultati ancora migliori. Parlate con il vostro medico per accertarvi che siano giusti per voi per garantire eventuali complicazioni.

Il ginkgo biloba è una delle piante medicinali più antiche in natura che è stata utilizzata nelle medicine tradizionali per migliaia di anni per promuovere una migliore circolazione sanguigna. Contiene un fluidificante naturale del sangue che impedisce l’aggregazione delle piastrine nel sangue, riducendo le possibilità di formazione di un coagulo in un vaso sanguigno; i coaguli di sangue possono bloccare il flusso sanguigno e causare un ictus. È importante non assumere questa potente erba con altri farmaci a meno che non sia stato dato il bene da un medico.

Aggiungere più aglio alla tua dieta quanto il tuo palato può sopportare è un altro modo alternativo di sostenere il sistema circolatorio e scongiurare disturbi e malattie; più chiodi di garofano al giorno possono aiutare a gestire naturalmente i livelli di pressione sanguigna. I diabetici con scarsa circolazione sanguigna possono essere di particolare beneficio in quanto le sue proprietà antisettiche possono anche aiutare a eliminare le infezioni microbiche che possono causare gonfiore e infiammazione. L’aglio può anche aiutare a ridurre la quantità di glucosio che addensa il sangue e aiuta a ridurre i livelli di colesterolo che causano ispessimento e irrigidimento dei vasi sanguigni.

Più di 1.000 specie di alberi e arbusti rientrano nel termine collettivo biancospino, le bacche commestibili di queste piante hanno qualità medicinali che sono state utilizzate nelle medicine tradizionali per trattare i problemi circolatori. Le bacche di biancospino su base regolare possono aiutare a migliorare il flusso sanguigno in tutto il corpo; per ottenere i migliori risultati, mescolare con pepe di Cayenna, aglio e ginkgo biloba, che faranno miracoli per la circolazione delle caviglie e dei piedi. Il mirtillo e il mirtillo aiutano ad alleviare i problemi circolatori, nonché a migliorare la vista e la salute degli occhi.

Questo articolo non intende fornire supporto medico, consulenza, diagnosi o trattamento.

