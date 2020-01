Referral Program, cos’é e come funziona

Tempo di lettura: 2 minuti

Il marketing di riferimento è il metodo per promuovere prodotti o servizi a nuovi clienti attraverso i referral, di solito il passaparola . Tali segnalazioni spesso avvengono spontaneamente, ma le aziende possono influenzare questo attraverso strategie appropriate.

Il marketing referral è un processo per incoraggiare e aumentare significativamente i referral dal passaparola , forse la strategia di marketing più antica e più affidabile. Ciò può essere realizzato incoraggiando e premiando i clienti, e un’ampia varietà di altri contatti, per raccomandare prodotti e servizi di marchi di consumo e B2B, sia online che offline.

Il marketing di riferimento online è l’approccio basato su Internet, o Software as a Service (SaaS), al marketing di riferimento tradizionale. Tracciando il comportamento dei clienti online attraverso l’uso di cookie del browser Web e tecnologie simili, il marketing di riferimento online può potenzialmente aumentare la consapevolezza del marchio, i riferimenti e, in definitiva, i ricavi.

Molte piattaforme consentono alle organizzazioni di vedere il ritorno sull’investimento (ROI) del marketing di riferimento e di ottimizzare le campagne per migliorare i risultati. Molti dei sistemi più recenti offrono agli utenti la stessa esperienza su desktop o dispositivo mobile.

I marketer di riferimento offline a volte utilizzano biglietti da visita tracciabili. I biglietti da visita tracciabili in genere contengono codici QRcollegandoli a contenuti online per la vendita fornendo al contempo un modo per rintracciare la vendita alla persona la cui carta è stata scansionata.

Il marketing di riferimento online si concentra sulle interazioni tra i clienti. Internet è un canale comune per il marketing basato sui referral. Offre numerosi sbocchi ai clienti per condividere opinioni, favoriti sui prodotti ed esperienze, incluso il sito Web dell’azienda e attraverso i social media come LinkedIn, Facebook, Twitter e Google+.

I professionisti del marketing possono incoraggiare le parti referenti fornendo messaggi pre-scritti. I difensori possono fornire ai propri familiari e amici collegamenti personalizzati tra cui codici di riferimento univoci e informazioni sulla pubblicità tramite e-mail, blog e messaggi istantanei.

L’azienda può dare ricompense ai sostenitori quando i loro familiari e amici acquistano tramite il link.

Queste stesse tecnologie aiutano anche le aziende a creare un sistema che integra i referral nel piano di marketing. Tracciando il traffico degli utenti, le aziende possono offrire referral ad altri clienti online.

