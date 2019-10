Record mondiale di maratona femminile per donna keniota di 25 anni

Tempo di lettura: 2 minuti

Una donna keniota di 25 anni, di nome Brigid Kosgei, il 13 Ottobre 2019 è riuscita a battere il precedente record mondiale di maratona femminile di ben 81 secondi, in poco più di due ore e 14 minuti, vincendo la Chicago Marathon, una gara che si estende per 26,2 miglia attraverso la città.

Questo tipo di risultati hanno sconvolto le menti di altri maratoneti e di scienziati che studiano fisiologia e resistenza dello sport. Per entrambi i gruppi, le domande sono le stesse: in che modo alcuni atleti sono in grado di compiere talenti quasi impossibili di resistenza e resistenza? Come può un atleta estendere le proprie capacità ordinarie di resistenza? E c’è un limite a quanto lontano, quanto velocemente o per quanto tempo gli esseri umani possono esibirsi?

Per rispondere a queste domande, afferma Alex Harrison, PhD , un consulente di prestazioni sportive con sede a Washington, gli atleti (e gli scienziati che li studiano) devono prima approfondire quale aspetto della resistenza vogliono misurare.

La resistenza – che è comunemente definita come la capacità di un atleta di mantenere uno standard di prestazione fisica per un lungo periodo di tempo – può essere misurata in termini di resistenza cardio respiratoria e resistenza muscolare.

La resistenza cardio respiratoria misura l’efficienza con cui cuore, polmoni e muscoli lavorano insieme per elaborare l’ossigeno durante l’esercizio, mentre la resistenza muscolare misura la capacità di un gruppo muscolare di sostenere ripetute contrazioni contro la resistenza.

I corridori su lunga distanza hanno un VO2 max elevato, il che significa che sono in grado di consumare una grande quantità di ossigeno e di consegnarlo ai muscoli per alimentare le prestazioni – e in generale, maggiore è il VO2 max, maggiore è il livello di resistenza di un atleta.

Una persona sedentaria che non si esercita molto potrebbe avere un VO2 massimo di 20, spiega Harrison, mentre una persona atletica media potrebbe avere un VO2 massimo di 45.

Nel 2012, un ciclista norvegese di 18 anni di nome Oskar Svendsen è stato sottoposto a test metabolici per determinare il suo VO2 massimo ed ha registrato un punteggio senza precedenti di 97,5 .

