Record di vendite per Bmw, nel 2019

La casa automobilistica tedesca ha avuto un incremento dell’1,2% per le vendite, nel 2019, rispetto al precedente anno 2018. Questo è un record storico assoluto per il gruppo e il suo nono record annuale consecutivo. Anche le vendite del marchio BMW sono aumentate del 2,0% rispetto agli sforzi del 2018.

Il Gruppo, che comprende MINI, Rolls-Royce e BMW Motorrad, ha venduto 2.520.307 veicoli nel 2019. Di questi, 2.168.516 sono costituiti dalle vendite del marchio BMW. È interessante notare che anche le vendite della BMW M sono aumentate del 32,2 per cento, contribuendo con 135.826 unità. Ciò è stato probabilmente guidato dal lancio di un mucchio di nuovi modelli da M, come M2 Competition , X3 / X4 M, nuovi X5 M e X6 M, coupé M8 e Gran Coupé.

Anche le vendite di veicoli elettrificati sono aumentate del 2,2 per cento, contribuendo al conteggio complessivo, con 145.815 unità.

Ancora una volta, ciò è probabilmente dovuto al lancio di una varietà di nuovi veicoli ibridi ed elettrici, come X5 xDrive45e, 330e e i3 e i8 aggiornati.

Anche quest’anno la BMW lancerà il nuovissimo SUV di medie dimensioni completamente elettrico iX3, che dovrebbe aumentare ulteriormente quest’area.

I driver principali per il marchio BMW sono stati i SUV della serie X, con vendite che sono salite del 21% a 958.732 unità. Anche i modelli di lusso superiore, come la nuova Serie 8 , la Serie 7 e la nuovissima X7 , hanno contribuito a spingere le cifre. Questo dipartimento ha registrato un aumento del 66%, contribuendo a 105.331 vendite.

Per quanto riguarda gli altri marchi, Rolls-Royce ha venduto 5152 veicoli, come riportato all’inizio di questa settimana , con un aumento del 25,4% rispetto al 2018.

Le vendite MINI sono diminuite del 4,1% a 346.639 vendite. Parlando dei risultati, Pieter Nota, membro del consiglio di amministrazione di BMW AG per clienti, marchi e vendite, ha dichiarato:

“Grazie alla nostra grande offensiva per i modelli, siamo stati ancora una volta in grado di aumentare le nostre vendite nel 2019 e raggiungere un altro nuovo massimo storico. Ciò conferma il nostro approccio strategico, il “Power of Choice”, che consente ai nostri clienti di scegliere la trasmissione ottimale per il loro modello preferito. In questo modo, siamo in grado di soddisfare le esigenze di mobilità individuale dei nostri clienti in tutto il mondo. ”

Nel 2018, il BMW Group ha venduto oltre 2.490.000 automobili e oltre 165.000 motocicli in tutto il mondo.

L’utile al lordo delle imposte nell’esercizio finanziario 2018 è stato di 9,815 miliardi di Euro con ricavi per 97,480 miliardi di Euro.

Al 31 dicembre 2018, il BMW Group contava un organico di 134.682 dipendenti.

“Puntiamo a un leggero aumento delle nostre vendite nel 2020”, ha anticipato Pieter Nota, membro del consiglio di amministrazione della casa automobilistica tedesca, responsabile di clienti, marchi e vendite.

