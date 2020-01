Recensione del Blackburn Dayblazer 800 luce anteriore

Tempo di lettura: 2 minuti

La luce frontale Blackburn DayBlazer 800 è una delle torce più compatte che ho usato ed è un’ottima opzione se si pedala generalmente in aree edificate, ma si ha la voglia di andare anche lungo le strade secondarie dopo il lavoro sebbene i tempi di esecuzione nelle impostazioni più elevate siano relativamente brevi.

Eseguendo la parte anteriore nella sua modalità Blitz massima di 800 lumen, sono riuscito ad ottenere 86 minuti rispetto ai 90 dichiarati. Tuttavia ho trovato l’impostazione di 500 lumen più che adeguata per la stragrande maggioranza della mia guida su strade e piste ciclabili, arrivando alle tre ore dichiarate.

Nella modalità Steady da 300 lumen inferiore, più che sufficiente per guidare sotto i lampioni, dovresti evitare le cinque ore di autonomia dichiarate. C’è anche un’impostazione Pulse (rivendicata otto ore) e Strobe (rivendicata 12 ore), che ti farà vedere durante il giorno.

Il singolo LED ha fornito un fascio luminoso e rotondo illuminato che si inclina leggermente verso il basso se la luce è posizionata in orizzontale e c’è anche un’illuminazione laterale ragionevole.

La robusta costruzione interamente in alluminio assicura un’ottima protezione dagli elementi. La sua certificazione IP67 significa che è totalmente protetto contro polvere e sabbia e può sopravvivere all’immersione in un metro d’acqua per 30 minuti, quindi dovrebbe resistere alle peggiori escursioni invernali.

La luce si attacca al manubrio usando il cinturino in gomma, che ho provato ed è saldamente in posizione senza particolari tentennamenti.

L’interruttore sulla parte superiore funge anche da indicatore di carica, ma non sempre la carica è quella effettiva.

Il surriscaldamento dell’involucro è nella media, attenzione a toccarlo a mani nude dopo un’ora.

La luce al suo massimo dura circa un’ora e mezza, mentre all’intermedio si arriva sulle 3 ore.

Puntate il faro verso i tre/quattro metri altrimenti abbagliate i conducenti delle auto frontali che vi invieranno direttamente sul greto del fiume.

La ricarica è nei tempi previsti come da manuale mediante porta USB (utilizzate solo il cavetto in dotazione, gli altri non funzionano); escludete la ricarica del computer se avete fretta, perché ci mette poco più di 6 ore.

